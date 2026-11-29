Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- La participación en las elecciones generales de este domingo en España alcanzaba el 79,5% con el 67,9% de los votos escrutados, acercándose a los niveles más altos en la historia democrática del país, establecidos hace 44 años.

Según datos provisionales del Ministerio del Interior español, difundidos por Radiotelevisión Española (RTVE), la concurrencia a las urnas superaba en 9,1 puntos porcentuales la cifra de la jornada electoral del 23 de julio de 2023.

La notable movilización del electorado se evidenció desde las primeras horas de votación, con registros históricos en los informes de participación emitidos durante la jornada.

A las 14:00, hora española, había votado el 45,7% del padrón, y a las 18:00, dos horas antes del cierre de los colegios electorales en la península, el porcentaje había aumentado al 68,15%.

Este último número superó el máximo anterior de 63,45% registrado a esa hora en las elecciones generales de 1996, cuando José María Aznar derrotó al entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

El aumento en la participación en comparación con 2023 se observó en todas las comunidades autónomas, con incrementos especialmente marcados en Cataluña y Madrid, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El récord de participación definitiva desde la recuperación de la democracia en España corresponde a las elecciones de octubre de 1982, cuando el 79,97% del electorado votó, lo que permitió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtener la mayoría absoluta.

Las elecciones de 1977, las primeras democráticas, tuvieron una participación del 78,83%, y las de 1996, del 77,38%.

En contraste, las elecciones generales de 2023 mostraron una participación definitiva del 66,59%, una de las cifras más bajas en la etapa democrática española.

Las cifras de este domingo son provisionales y están sujetas a ajustes una vez que se incorporen los votos de los españoles residentes en el exterior, un grupo que históricamente ha presentado menores niveles de participación.