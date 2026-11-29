Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con clear sky, con una temperatura actual de 31°. La sensación térmica es de 31°, con una humedad del 36%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, lo que favorece un día agradable. La visibilidad se mantiene en 10000 metros, sin pronósticos de lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 25° y una máxima de 37°, con cielo parcialmente nublado. Para el martes 1 de diciembre, la mínima será de 20° y la máxima de 34°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 2 de diciembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 29°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 3 de diciembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 30°, también con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado.