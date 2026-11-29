FOTO: La Red de Atención en Buenos Aires: Inclusión para personas en situación de calle

Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) – La Ciudad de Buenos Aires ha implementado la Red de Atención, una herramienta destinada a la inclusión de personas en situación de calle, que opera los 365 días del año a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este programa ha mostrado resultados positivos, como reflejan las estadísticas oficiales.

La Red de Atención se compone de tres herramientas principales: la línea 108, equipos móviles que recorren la ciudad y una red de más de 60 Centros de Inclusión Social (CIS), adaptados a las necesidades específicas de cada persona.

La línea telefónica 108 es la primera puerta de entrada, funcionando las 24 horas y recibiendo aproximadamente 1.000 llamados diarios. Esta línea recibe alertas y solicitudes de asistencia, permitiendo una intervención inmediata. Según datos oficiales, su implementación ha permitido reducir en más del 90% la cantidad de familias con niños que vivían de forma crónica en la calle.

Los resultados de la Red se evidencian en las cifras de egresos: en 2024, 750 personas dejaron los paradores; en 2025, 1.100; y en 2026, 1.580.

La segunda herramienta son los equipos territoriales, compuestos por unas 100 camionetas y motos que operan las 24 horas en la ciudad. Su función es responder a las llamadas del 108 y realizar recorridas preventivas.

Por último, se destaca la transformación de la red de paradores, que enfrentaba altos niveles de conflictividad y escasa reinserción social.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, encargado del programa, enfatizó: "Más del 80% de las personas en situación de calle tiene problemas de adicciones o de salud mental. La salud mental puede ser tanto la causa de su situación como una consecuencia, lo que a menudo les lleva a rechazar cualquier tipo de ayuda".

El objetivo de la Red no se limita a ofrecer un lugar donde pasar la noche, sino que busca crear condiciones que permitan a cada persona reconstruir su proyecto de vida. En un parador, el enfoque está en la recuperación de la adicción, la reintegración familiar y la recuperación de la autonomía y la inserción laboral.

La historia de Andrés, de 50 años, ilustra este proceso. Originario de Misiones, llegó a Buenos Aires en el 2000 con la esperanza de dejar las drogas, pero su situación empeoró. Tras tocar fondo, pidió ayuda y fue dirigido a un DIPA de la Red de Atención. Con apoyo interdisciplinario, logró recuperar el vínculo con su hijo y su familia, conseguir empleo y, en septiembre, egresó del sistema.

Por su parte, Alejandro, de 58 años, también encontró apoyo en la Red. Tras perder su trabajo y separarse, vivió en la calle hasta que un amigo le ayudó a ingresar al CIS Punto de Partida. Ahora sueña con recuperar a su familia y obtener un empleo estable.

En los CIS, los residentes deben cumplir con reglas de convivencia, colaborar en el mantenimiento del lugar y cumplir con tres condiciones fundamentales: estudiar, trabajar o seguir un tratamiento médico.

Agustín, de 26 años, es otro beneficiario del sistema. Después de enfrentar una separación, buscó ayuda y logró conseguir empleo en un restaurante con el apoyo del CIS. La Red de Atención ha sido un espacio de oportunidades y acompañamiento.

Las autoridades reconocen que no todos aceptan ingresar a un CIS por prejuicios, pero destacan que estos espacios ofrecen más que un techo; son lugares de acompañamiento, recuperación y oportunidades. "Salir de la calle no solo significa dejar de dormir a la intemperie, sino también volver a estudiar, conseguir un trabajo, reconstruir vínculos y proyectar un futuro", concluyen.