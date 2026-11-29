La Red de Atención en Buenos Aires: Inclusión para personas en situación de calle
La atención de las personas en situación de calle es llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y se desarrolla los 365 días del año.
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Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) – La Ciudad de Buenos Aires ha implementado la Red de Atención, una herramienta destinada a la inclusión de personas en situación de calle, que opera los 365 días del año a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este programa ha mostrado resultados positivos, como reflejan las estadísticas oficiales.
La Red de Atención se compone de tres herramientas principales: la línea 108, equipos móviles que recorren la ciudad y una red de más de 60 Centros de Inclusión Social (CIS), adaptados a las necesidades específicas de cada persona.
La línea telefónica 108 es la primera puerta de entrada, funcionando las 24 horas y recibiendo aproximadamente 1.000 llamados diarios. Esta línea recibe alertas y solicitudes de asistencia, permitiendo una intervención inmediata. Según datos oficiales, su implementación ha permitido reducir en más del 90% la cantidad de familias con niños que vivían de forma crónica en la calle.
Los resultados de la Red se evidencian en las cifras de egresos: en 2024, 750 personas dejaron los paradores; en 2025, 1.100; y en 2026, 1.580.
La segunda herramienta son los equipos territoriales, compuestos por unas 100 camionetas y motos que operan las 24 horas en la ciudad. Su función es responder a las llamadas del 108 y realizar recorridas preventivas.
Por último, se destaca la transformación de la red de paradores, que enfrentaba altos niveles de conflictividad y escasa reinserción social.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, encargado del programa, enfatizó: "Más del 80% de las personas en situación de calle tiene problemas de adicciones o de salud mental. La salud mental puede ser tanto la causa de su situación como una consecuencia, lo que a menudo les lleva a rechazar cualquier tipo de ayuda".
El objetivo de la Red no se limita a ofrecer un lugar donde pasar la noche, sino que busca crear condiciones que permitan a cada persona reconstruir su proyecto de vida. En un parador, el enfoque está en la recuperación de la adicción, la reintegración familiar y la recuperación de la autonomía y la inserción laboral.
La historia de Andrés, de 50 años, ilustra este proceso. Originario de Misiones, llegó a Buenos Aires en el 2000 con la esperanza de dejar las drogas, pero su situación empeoró. Tras tocar fondo, pidió ayuda y fue dirigido a un DIPA de la Red de Atención. Con apoyo interdisciplinario, logró recuperar el vínculo con su hijo y su familia, conseguir empleo y, en septiembre, egresó del sistema.
Por su parte, Alejandro, de 58 años, también encontró apoyo en la Red. Tras perder su trabajo y separarse, vivió en la calle hasta que un amigo le ayudó a ingresar al CIS Punto de Partida. Ahora sueña con recuperar a su familia y obtener un empleo estable.
En los CIS, los residentes deben cumplir con reglas de convivencia, colaborar en el mantenimiento del lugar y cumplir con tres condiciones fundamentales: estudiar, trabajar o seguir un tratamiento médico.
Agustín, de 26 años, es otro beneficiario del sistema. Después de enfrentar una separación, buscó ayuda y logró conseguir empleo en un restaurante con el apoyo del CIS. La Red de Atención ha sido un espacio de oportunidades y acompañamiento.
Las autoridades reconocen que no todos aceptan ingresar a un CIS por prejuicios, pero destacan que estos espacios ofrecen más que un techo; son lugares de acompañamiento, recuperación y oportunidades. "Salir de la calle no solo significa dejar de dormir a la intemperie, sino también volver a estudiar, conseguir un trabajo, reconstruir vínculos y proyectar un futuro", concluyen.
Lectura rápida
¿Qué es la Red de Atención?
Es una herramienta de inclusión para personas en situación de calle en Buenos Aires, operada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
¿Cuáles son sus componentes principales?
La línea 108, equipos móviles y más de 60 Centros de Inclusión Social.
¿Qué logros ha alcanzado?
Se ha reducido en más del 90% la cantidad de familias con niños viviendo en la calle y se han producido miles de egresos de paradores en los últimos años.
¿Qué requisitos tienen los Centros de Inclusión Social?
Los residentes deben colaborar en el mantenimiento, respetar horarios y cumplir con condiciones de estudio, trabajo o tratamiento médico.
¿Cómo se apoya a las personas en el proceso de recuperación?
Se ofrece acompañamiento interdisciplinario para ayudar a reconstruir vínculos familiares, conseguir empleo y recuperar la autonomía.
[Fuente: Noticias Argentinas]