FOTO: Ignacio Ortelli: "Soy respetuoso a la hora de escuchar todas las propuestas de cara a un año electoral"

Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El periodista Ignacio Ortelli afirmó que 2026 representó "el año de la consolidación del programa" que lidera en Radio Rivadavia, enfatizando que el ciclo ha logrado "marcar agenda" con una cobertura política objetiva y centrada en "la defensa de la República y las instituciones" como principios fundamentales.

Al frente de "Esta Mañana", de lunes a viernes de 6 a 9 por AM 630, Ortelli presenta un programa que mezcla información, análisis político y económico, entrevistas y columnas especializadas. Este espacio es parte de la programación de 2026 y se apoya en un equipo diverso de colaboradores.

"Cumplimos y superamos ampliamente las expectativas. Por eso la gente nos sigue eligiendo: la clave es mantener la coherencia. 2027 es un año de elecciones y, gane quien gane, el archivo va a validar todo lo que dijimos en este tiempo", aseguró Ortelli en una conversación con la Agencia Noticias Argentinas.

Al reflexionar sobre su trayectoria en la primera mañana, el conductor destacó el apoyo del propietario de la emisora, Marcelo Fígoli, y reconoció que asumir este horario fue un desafío significativo: "No es fácil que se apueste para una primera mañana por una persona que venía conduciendo los fines de semana".

Uno de sus objetivos ha sido desarrollar un estilo único para informar y analizar la actualidad desde las primeras horas del día: "Tengo un estilo de decir las cosas sin gritar o enojarme. Sé decir las cosas de una manera agradable, y el desafío fue mantener mi propio sello incorporando lo que el horario ameritaba".

NA - ¿Cómo sentiste el salto en términos de impacto al pasar de columnista político a conductor?

Ignacio Ortelli - Es un salto importante y un rol distinto. Como columnista, tiendes a informar más que a opinar, mientras que como conductor, debes contar la noticia y al mismo tiempo compartir tu perspectiva. Por eso trato de ser genuino y evitar los enojos, ya que pueden distorsionar la información que quiero transmitir.

NA - ¿Necesitás una rutina metódica?

IO - Me levanto a las 4:15 de la mañana y durante la media hora siguiente leo las tapas de los diarios y las noticias. Después me baño y tengo todo cronometrado para llegar a la radio. Dedico un tiempo considerable a conversar con el equipo y discutir los audios que se emitirán. La organización es clave, especialmente en un programa matutino que no permite tiempos muertos.

NA - ¿Quiénes integran el programa?

IO - Me acompañan Willy Koan en Economía, Dani Gómez Rinaldi en Espectáculos, Agustín Caviglia en Deportes, Claudio Rico en Humor, Romina Aldana en locución e interacción con los oyentes, Gonzalo Bañez en Internacionales, Carol Urdangarín en agro, el doctor Juan Manuel Cerini en Salud y Alejandro Cancelare en peronismo y política bonaerense.

NA - ¿Cómo lográs equilibrar el trabajo con tu vida familiar en este contexto?

IO - He optimizado mis tiempos. A mis 44 años, la vida ha cambiado. Antes pasaba mucho tiempo en contactos con dirigentes, ahora selecciono mejor a quiénes me encuentro y dedico el tiempo que no uso en el trabajo a mi familia.

NA - ¿Qué expectativas tenés para 2027?

IO - La expectativa es mejorar lo hecho este año en la primera mañana de Rivadavia. Hay que mantener el espíritu crítico y ser respetuoso a la hora de escuchar propuestas. "El oyente es lo más importante en la radio, por encima del conductor, los columnistas o los propietarios", enfatizó Ortelli. Agregó que desea escuchar a todas las voces, incluyendo al presidente Javier Milei, a quien le gustaría entrevistar con respeto.

NA - ¿Cómo ves a la Argentina en términos institucionales y cómo evaluás al Gobierno?

IO - Veo a la Argentina en mejor estado institucional del que debería estar, a pesar de las dificultades que han enfrentado los gobiernos en los últimos años. Las instituciones son robustas, y el actual Gobierno debe mejorar, aunque ha moderado su tono recientemente.

El presidente ha visto un leve aumento en su imagen positiva, lo que podría ayudarlo a ser competitivo en el futuro. "La moderación es necesaria, y si se aleja del centro, perderá votos", advirtió Ortelli.

NA - ¿Cómo observás el fenómeno del streaming?

IO - El streaming es una plataforma que mezcla radio y televisión, dirigida a un público más joven, aunque no parece ser masivo ni sustentable en el ámbito político. "La radio está más vigente que nunca, con una penetración en los hogares que los streamings no tienen", concluyó.

NA - ¿Qué diferencias ves entre el kirchnerismo y el gobierno actual en términos de control sobre los medios?

IO - El kirchnerismo ejercía un control más directo, mientras que el actual gobierno utiliza otros métodos. Aunque algunos periodistas sienten presión, no se compara con la persecución del pasado.

Agencia NA