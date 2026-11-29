Un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado Boulder descubrió que las vibraciones microscópicas ocultas en las alas de los aviones pueden ser la clave para reducir significativamente el consumo de combustible en la aviación. Este hallazgo se basa en dos avances fundamentales que permiten a materiales especialmente diseñados suprimir el desarrollo de turbulencias en superficies más amplias y en una mayor variedad de frecuencias.

Durante un vuelo comercial, un avión puede consumir más de 10,000 galones de combustible en un solo trayecto. Por lo tanto, incluso mejoras modestas en la eficiencia del combustible podrían traducirse en ahorros significativos para las aerolíneas.

En los estudios publicados en las revistas Physical Review X y Proceedings of the Royal Society A, el investigador Mahmoud I. Hussein y su equipo describieron innovaciones relacionadas con dos fenómenos conocidos como super-resonancia e interferencia sin dispersión. Estas contribuciones acercan la tecnología a aplicaciones prácticas en la industria aeronáutica.

Repensando la Física del Arrastre en Aeronaves

"Desde el inicio de la aviación, el paradigma predominante ha sido controlar el arrastre solo mediante la forma del vehículo. Ahora tenemos un nuevo concepto para influir en el arrastre superficial utilizando materiales que pueden interactuar dinámicamente con el flujo de aire, mejorando el rendimiento del vehículo de manera sin precedentes", explicó Hussein, profesor en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Colorado Boulder.

El núcleo de su investigación radica en los fonones, que son vibraciones diminutas dentro de los materiales. Aunque son de escala microscópica, estas vibraciones pueden tener efectos significativos en la aerodinámica.

La ciencia de manipular estas vibraciones internas se conoce como fonónica, un campo emergente que Hussein ha ayudado a desarrollar durante más de dos décadas. En 2011, cofundó la serie de conferencias Phononics 20xx, que se ha convertido en un importante encuentro internacional para investigadores del área.

Vibraciones Pequeñas con Potencial Grande

En 2015, Hussein introdujo el concepto de subsuperficies fonónicas (PSubs). Estos materiales especialmente diseñados pueden controlar pasivamente las vibraciones en superficies expuestas a fluidos en movimiento, como el aire. Hasta hace poco, los diseños desarrollados por su equipo y otros investigadores en todo el mundo estaban limitados a operar en una sola frecuencia.

Sin embargo, Hussein ha demostrado que al organizar estas estructuras en una configuración enrollada, es posible influir en las vibraciones a través de múltiples frecuencias. Este fenómeno, conocido como super-resonancia, amplía enormemente la utilidad potencial de la tecnología.

"Comenzamos con una frecuencia y aspiramos a cubrir un rango amplio, que es como se genera la turbulencia en el mundo real. Ahora lo hemos logrado. Una estructura fonónica enrollada supera una limitación de larga data en las estrategias de control de flujo laminar", comentó Hussein.

Controlando la Turbulencia en Alas de Aeronaves

El segundo avance, la interferencia sin dispersión, aborda otro desafío importante. En lugar de depender de una subsuperficie fonónica individual en un solo punto, los investigadores pueden organizar múltiples estructuras en una cuadrícula o red. Tales arreglos podrían retrasar el desarrollo de turbulencias en áreas extensas, incluyendo alas de aviones y la parte exterior de vehículos hipersónicos.

"Esto permite un control efectivo aguas abajo", afirmó Hussein. "Estos dos problemas, el control aguas abajo y el control de banda ancha, han sido limitaciones clave de la tecnología desde su introducción hace más de una década. Ahora hemos resuelto ambos".

Mejorando la Eficiencia del Combustible sin Rediseñar Aeronaves

Aunque los hallazgos más recientes se basan en investigaciones computacionales, las subsuperficies fonónicas ya han avanzado más allá de conceptos teóricos. Varios grupos de investigación en todo el mundo han construido prototipos físicos funcionales y están realizando experimentos en túneles de viento para demostrar su efectividad.

Una característica particularmente atractiva de la tecnología es que podría mejorar el flujo de aire sin requerir que los ingenieros alteren la forma externa de un avión o dependan de dispositivos motorizados para controlar la turbulencia.

"Nuestro objetivo es ir más allá del paradigma tradicional que establece que el control del flujo debe provenir únicamente de cambiar la forma de la superficie expuesta o, más recientemente, utilizando actuadores activos", concluyó Hussein. "Con las subsuperficies fonónicas, un ala o un fuselaje puede mantener su forma y suavidad, mientras que el material debajo está diseñado para permitir la interacción con el flujo de una manera muy específica".

Aplicaciones Potenciales Más Allá de la Aviación

A pesar de que la ingeniería aeroespacial sigue siendo el enfoque principal de la investigación, la super-resonancia y la interferencia sin dispersión podrían tener implicaciones para una gama mucho más amplia de tecnologías, incluyendo embarcaciones marinas, tuberías y turbomaquinaria, donde la turbulencia es un problema. De hecho, ambas ideas podrían tener aplicaciones más allá del control de flujo.

La investigación en curso también investiga el flujo de aire a velocidades hipersónicas y cuenta con financiación a través de una iniciativa de investigación multidisciplinaria del Departamento de Defensa de EE. UU. por un monto de 7.5 millones de dólares durante cinco años.

Los coautores adicionales incluyen a Armin Kianfar, David Roca, Daniel Yago, ambos afiliados a la Universidad Politécnica de Cataluña en España, y Christoph Brehm de la Universidad de Maryland.