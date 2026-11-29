Enviado Especial
La tajante reacción de Pedro Sánchez cuando Cadena 3 le preguntó por la futura relación con Milei
El presidente del Gobierno español votó este domingo en las elecciones generales y, durante una rueda de prensa posterior, se rió ante la consulta sobre si espera recomponer el vínculo diplomático con la Argentina.
29/11/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras emitir su voto.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, protagonizó un momento particular durante una rueda de prensa luego de emitir su voto en las elecciones generales de este domingo.
Al finalizar la conferencia, el director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, le preguntó si esperaba restablecer las relaciones con el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei.
La consulta provocó la risa de Sánchez, quien no respondió verbalmente y dio por terminada la rueda de prensa.
El episodio se produjo en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se profundizaron durante los últimos meses a raíz de los cruces públicos entre Sánchez y Milei.
Uno de los capítulos más recientes ocurrió durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid, a comienzos de noviembre. En aquella oportunidad, el mandatario español evitó confrontar directamente con su par argentino y sostuvo que "el insulto no forma parte de mi manera de hacer política".
La pregunta de Cadena 3 volvió a poner en primer plano el estado de la relación bilateral, aunque Sánchez optó por no hacer declaraciones sobre una eventual recomposición.
"Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", expresó Sánchez ante los medios luego de emitir su voto, cerca de las 9:15, en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca.
El mandatario sostuvo que, aunque en democracia existen distintos poderes, "el mayor es el del voto", y remarcó que cuanto más alta sea la participación, mejor se verá reflejada "la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento".
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Lectura rápida
¿Quién protagonizó un momento particular en la rueda de prensa?
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
¿Qué pregunta hizo Cadena 3 en la rueda de prensa?
Preguntó si Sánchez esperaba restablecer las relaciones con el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei.
¿Cómo reaccionó Sánchez ante la pregunta?
Se rió y no respondió verbalmente, dando por terminada la rueda de prensa.
¿Qué ocurrió durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid?
Sánchez evitó confrontar con Milei y afirmó que "el insulto no forma parte de mi manera de hacer política".
¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre España y Argentina?
Existen tensiones diplomáticas, y Sánchez no hizo declaraciones sobre una posible recomposición.