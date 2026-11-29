El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, protagonizó un momento particular durante una rueda de prensa luego de emitir su voto en las elecciones generales de este domingo.

Al finalizar la conferencia, el director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, le preguntó si esperaba restablecer las relaciones con el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei.

La consulta provocó la risa de Sánchez, quien no respondió verbalmente y dio por terminada la rueda de prensa.

El episodio se produjo en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se profundizaron durante los últimos meses a raíz de los cruces públicos entre Sánchez y Milei.

Uno de los capítulos más recientes ocurrió durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid, a comienzos de noviembre. En aquella oportunidad, el mandatario español evitó confrontar directamente con su par argentino y sostuvo que "el insulto no forma parte de mi manera de hacer política".

La pregunta de Cadena 3 volvió a poner en primer plano el estado de la relación bilateral, aunque Sánchez optó por no hacer declaraciones sobre una eventual recomposición.

"Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", expresó Sánchez ante los medios luego de emitir su voto, cerca de las 9:15, en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca.

El mandatario sostuvo que, aunque en democracia existen distintos poderes, "el mayor es el del voto", y remarcó que cuanto más alta sea la participación, mejor se verá reflejada "la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento".

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