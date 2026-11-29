FOTO: El PP de Alberto Núñez Feijóo figura primero en el conteo provisional de las elecciones generales.

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo se destaca en los primeros resultados provisionales de las elecciones generales, que se llevaron a cabo este domingo en España. En un inicio de recuento parejo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez ocupa el segundo lugar, mientras que Vox se posiciona en tercero.

De acuerdo con los primeros datos oficiales que se dieron a conocer tras el cierre de los colegios electorales en todo el país, incluyendo las Islas Canarias, con apenas el 4% de las mesas escrutadas, el reparto provisional de escaños en el Congreso de los Diputados, que cuenta con 350 bancas y requiere una mayoría absoluta de 176, indica que el PP obtiene 118 escaños, además de 1 banca extra de su coalición con UPN en Navarra. El PSOE sigue en la segunda posición con 116 escaños y Vox se sitúa en tercer lugar con 49 escaños.

Detrás de las tres principales fuerzas, los primeros conteos revelan que Frente Amplio y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tienen 11 diputados cada uno, seguidos por EH Bildu con 8, Junts per Catalunya con 6, Partido Nacionalista Vasco (PNV) con 4, Adelante Andalucía con 4, Compromís con 3 y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) con 2.

El porcentaje de escrutinio es aún muy bajo y corresponde mayoritariamente a mesas pequeñas que cierran su conteo antes, lo que lleva a los analistas a tomar como referencia los sondeos a boca de urna publicados por las cadenas de televisión al cierre de la votación.

La encuesta de Sigma Dos para RTVE confirma el mismo orden en el podio y sugiere un escenario favorable para un cambio de gobierno: el PP con el 32,6% de los votos (entre 131 y 136 escaños con UPN), el PSOE con 28,8% de los votos (entre 119 y 124 escaños) y Vox con 16,2% de los votos (entre 44 y 48 escaños).

Si estos resultados se confirman a medida que avanza el conteo, la combinación de PP y Vox alcanzaría entre 175 y 184 diputados, superando los 176 escaños necesarios para que Feijóo pueda formar gobierno sin depender de otras fuerzas.