El campeón del mundo, Kimi Antonelli, sumó su décima victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Catar de Fórmula 1. El piloto de Mercedes superó a su compañero de equipo, George Russell, y al piloto de McLaren, Oscar Piastri. Franco Colapinto de Alpine fue 13°.

El argentino -que partió con un set nuevo de gomas duras- mejoró un puesto en la partida y, con mejor ritmo, unas vueltas más tarde superó a su compañero Pierre Gasly -con gomas medias-. Franco adelantó más posiciones a medida que el resto de coches se detenían para el primer cambio y estiró su detención hasta la vuelta 27 -obligatoria- para cambiarlas por otro juego de duras. La estrategia se frustró por dos razones: la rueda delantera izquierda se trabó y el AS que esperaba no apareció. Por lo que en la vuelta 46 debió detenerse para cumplir con el requisito de dos compuestos distintos y salió de la zona de puntos que había mantenido hasta entonces.

Antonelli, en tanto, cruzó la línea de meta con una ventaja de 31,4 segundos sobre Russell. El británico, que había partido desde la *pole position*, lideró la prueba hasta la mitad del recorrido, pero perdió el liderato durante la segunda ronda de paradas en boxes, cuando Mercedes intentó retirar unos escombros que habían quedado atrapados en su monoplaza.

Ambos pilotos mantuvieron una intensa lucha en las primeras vueltas. La aparición temprana de un coche de seguridad virtual (*Virtual Safety Car*) llevó a Mercedes a realizar una doble parada en boxes; poco antes de la última serie de paradas, Antonelli logró recortar una diferencia de 9 segundos respecto al monoplaza dañado de Russell.

Piastri rodó en una solitaria tercera posición durante gran parte de la carrera, aunque terminó a solo 1,4 segundos del maltrecho coche de Russell, tras haber superado a su compañero en McLaren, Lando Norris, en la salida.

El campeón del mundo de 2025 finalizó quinto, tras presionar a Max Verstappen (Red Bull) en la fase final de la prueba. Por su parte, Lewis Hamilton terminó sexto, por delante de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc (séptimo), después de que a este último se le indicara que mantuviera su posición en los compases finales.

Isack Hadjar ocupó la octava plaza tras sufrir daños en su monoplaza durante la primera vuelta. El Top 10 lo completaron Liam Lawson, al volante de su Racing Bulls, y Gabriel Bortoleto.

El piloto de Audi fue uno de los primeros en entrar a boxes, logrando un 'undercut' frente a varios pilotos, incluido Ollie Bearman; el piloto de Haas terminó en la 11.ª posición.

Nico Hülkenberg ocupó la 12ª posición con Audi, seguido por los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly, y el Williams de Carlos Sainz.

Rafael Câmara terminó 16º, completando la clasificación el segundo Williams, pilotado por Alex Albon, y los dos Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll se retiraron una vez más, mientras que Arvid Lindblad abandonó la carrera prematuramente tras salirse a la grava en la primera vuelta, después de ir en paralelo con su compañero de equipo en Racing Bulls, Lawson.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com