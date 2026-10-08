Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, el clima en Rosario se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 11° y 16°, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el clima fresco.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 16°. La humedad es bastante alta, llegando al 95%, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla desde el suroeste a una velocidad de 5 m/s.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 11° y la máxima de 16°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que sugiere que el día será fresco y con una sensación térmica que podría ser un poco más baja debido a la alta humedad. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 9 de octubre las temperaturas oscilarán entre 11° y 15°, con cielo nublado. Para el sábado 10 de octubre, se espera un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 12° y máximas de 19°, manteniendo el cielo nublado. El domingo 11 de octubre, las temperaturas continuarán en ascenso, con mínimas de 10° y máximas de 22°, y el cielo comenzará a despejarse con algunas nubes dispersas. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se prevén mínimas de 10° y máximas de 21°, con cielo mayormente despejado.