Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.
El sorteo número 26581 de la Quiniela Nocturna se realizó el miércoles 7 de octubre a las 21:00, destacando el número 0387 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Piojos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26581 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 0387, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Piojos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0387
2° 7608
3° 0767
4° 0829
5° 7364
6° 0392
7° 8214
8° 5787
9° 4760
10° 1473
11° 2124
12° 9648
13° 2361
14° 9810
15° 7916
16° 3432
17° 9193
18° 8985
19° 2032
20° 2895
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26581 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 0387, correspondiente a "A primera (Piojos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3.