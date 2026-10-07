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Antonela Roccuzzo dedica un emotivo mensaje a Leo Messi tras su despedida de la Selección

La influencer publicó un sentido homenaje en Instagram a su esposo, el astro del fútbol, luego de su despedida de la Selección argentina, donde destacó su legado y la emoción del momento.

07/10/2026 | 16:30Redacción Cadena 3

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El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo dedicado a Leo Messi.

FOTO: El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo dedicado a Leo Messi.

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Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- La influencer y esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, realizó una conmovedora publicación en honor al astro del fútbol, tras su despedida de la Selección nacional, donde le dedicó un "Te lo ganaste". A través de su perfil de Instagram, Roccuzzo expresó: "Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas", haciendo referencia al emocionante momento vivido en el Monumental.

En su mensaje, Roccuzzo destacó: "Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años". La influencer enfatizó que "ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta".

Roccuzzo cerró su publicación con una emotiva reflexión: "Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. Gracias por enseñarnos tanto. Te amamos, Lio Messi. Siempre con vos".

La noticia de la despedida de Messi fue confirmada por el propio capitán en sus redes sociales, un día después de haber disputado su último partido con la camiseta albiceleste ante Benín. En su mensaje, Messi expresó: "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta". En una jornada histórica para el fútbol mundial, el capitán argentino repasó su trayectoria, agradeció al público y reflexionó sobre su camino con la camiseta nacional.

Lectura rápida

¿Qué hizo Antonela Roccuzzo?
Publicó un emotivo mensaje en Instagram dedicado a Lionel Messi tras su despedida de la Selección.

¿Cuándo se despidió Messi?
Messi confirmó su despedida un día después de su último partido con la Selección, ante Benín.

¿Qué dijo Roccuzzo sobre Messi?
Destacó su humildad y compromiso, y expresó que el amor del público se lo ganó a lo largo de su carrera.

¿Cómo se sintió Messi al despedirse?
Messi manifestó que ya extraña vestir la camiseta celeste y blanca y que siente que está tomando la decisión correcta.

¿Qué emoción reflejó Roccuzzo en su mensaje?
Expresó orgullo por haber recorrido el camino junto a Messi y emoción por el cierre de una etapa en su vida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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