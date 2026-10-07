Axel y Juan Fuentes reversionan el clásico del folclore “La noche sin ti” junto a Valen Vargas

Axel y Juan Fuentes se reencontraron con una canción que atraviesa generaciones y que ya forma parte de la historia reciente del folclore argentino.

Se trata de “La noche sin ti”, un tema que Fuentes convirtió en uno de los emblemas de su carrera junto a Los Huayra y que ahora regresa en una nueva versión junto a Axel y la joven cantante Valen Vargas.

En diálogo con Cadena 3, los artistas contaron cómo nació la colaboración y qué significa volver a grabar una canción que, más de dos décadas después de su estreno, continúa vigente y sumando nuevos públicos.

Para Axel, el vínculo con “La noche sin ti” comenzó de manera inesperada. Hace alrededor de 12 años, mientras participaba junto a La Sole, Miranda y el Puma Rodríguez de un programa musical de Telefe, escuchó a un participante interpretar la canción.

“Yo no la conocía”, reconoció el cantante. Fue entonces cuando le preguntó a Soledad Pastorutti por el tema y descubrió que pertenecía a Los Huayra y que su intérprete era Juan Fuentes. Desde ese momento, la canción quedó incorporada a su repertorio afectivo.

El reencuentro se produjo años después, a partir de una recomendación familiar. Un primo de Axel, melómano y alejado habitualmente del folclore, le confesó que había una canción que lo tenía fascinado: “La noche sin ti”.

Axel decidió entonces escribirle directamente a Fuentes. “Un primo mío que le encanta la canción, que está refanático”, le contó. La respuesta del cantante fue inmediata y terminó de poner en marcha el proyecto: “¿Y por qué no la grabamos de vuelta?”.

Así comenzó una colaboración que finalmente incorporó a Valen Vargas, una cantante proveniente de una generación y una escena musical diferentes.

Para Juan Fuentes, “La noche sin ti” representa mucho más que una canción exitosa. La escuchó por primera vez cuando estaba siendo compuesta, hace más de dos décadas, y desde aquellos primeros ensayos supo que encajaba especialmente con su voz.

“Sabíamos que era una canción que nos iba a quedar muy bien”, recordó. Con Los Huayra, el tema se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos del grupo. Más tarde, una nueva grabación junto a La Conga contribuyó a ampliar su alcance y llevarla más allá del circuito estrictamente folclórico.

En los últimos años, además, la canción volvió a cobrar fuerza a través de las redes sociales y alcanzó a nuevas generaciones.

Fuentes destacó que la incorporación de Valen Vargas aportó una dimensión diferente a la nueva versión. “Nos sorprendió mucho”, explicó, al destacar tanto su timbre como su manera de interpretar.

Axel coincidió y subrayó especialmente la capacidad de la joven artista para transmitir emociones. Para el cantante, esa cualidad es fundamental: una persona puede cantar muy bien, pero lo importante es que también logre emocionar.

La elección de Vargas también refleja una tendencia cada vez más frecuente en la música popular: el encuentro entre artistas de distintas generaciones y géneros, con cruces entre el folclore, la cumbia y otros estilos.

El videoclip fue registrado en Catamarca, provincia de origen de Valen Vargas. Los artistas destacaron la belleza de los paisajes elegidos para la filmación, al punto de señalar que muchas de las imágenes parecen creadas digitalmente.

Fuentes relató que el rodaje incluyó recorridos por zonas montañosas y que debió afrontar más de una dificultad física para completar las escenas. “Parecía Po de Kung Fu Panda”, bromeó al recordar las subidas y bajadas por las montañas antes de volver a cantar frente a las cámaras.

La experiencia tuvo además un elemento inesperado: durante la filmación se produjo un eclipse lunar. Axel y Fuentes se encontraban trabajando también en otra canción y terminaron compartiendo una noche que, según describieron, tuvo algo de cinematográfica.

Axel contó que, durante una reciente visita a Colombia, algunas personas le preguntaron si las imágenes del videoclip habían sido generadas con inteligencia artificial. La respuesta, explicó, fue que los paisajes son reales y pertenecen a Catamarca.

“La noche sin ti” también encontró una nueva vida en las redes sociales. Un challenge basado en la reacción de las personas cuando comienza a sonar la canción se volvió viral y generó numerosos videos.

Fuentes reconoció que todavía mantiene cierta distancia y cautela frente a las redes sociales. Según explicó, siempre fue una persona más reservada y considera que esos espacios requieren cuidado, especialmente por la exposición y los comentarios de usuarios anónimos.

Axel, en cambio, aseguró sentirse más cómodo en ese terreno. Contó que administra personalmente sus cuentas de Instagram, TikTok y X y que con el tiempo aprendió a mostrarse de manera más natural.

Ambos coincidieron, sin embargo, en que la exposición digital también implica riesgos y que es necesario aprender a convivir con las críticas y las opiniones que surgen en esos espacios.

Axel se animó a definir la canción como “el último clásico del folclore argentino por ahora”, aunque aclaró que espera que aparezcan muchos más.

Para el artista, una de las particularidades del tema es que logró convertirse en un clásico relativamente joven. Con unos 20 años de historia, conserva una melodía y una letra capaces de convivir con canciones tradicionales de varias décadas.

Fuentes coincidió en que crear nuevos clásicos resulta cada vez más difícil en un contexto musical marcado por la velocidad y el consumo inmediato. A su entender, además de una buena composición, resulta fundamental encontrar al intérprete adecuado.

“Una canción puede ser maravillosa, pero si es interpretada por el intérprete adecuado, la canción se convierte en inmortal”, sostuvo.

El cantante también ubicó el momento actual como una posible etapa de renovación del folclore y recordó los períodos de fuerte expansión del género, especialmente durante los años 60 y la renovación de los 90, con artistas como Los Nocheros, Abel Pintos y Soledad.

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Axel adelantó que su búsqueda artística pasa actualmente por reinventarse sin perder su esencia. Su objetivo, explicó, es conseguir un sonido moderno y potente, pero conservar la sensibilidad y la intimidad que caracterizan su música.

Fuentes, por su parte, anticipó que después de estas colaboraciones prepara un trabajo más vinculado al folclore tradicional. “Yo soy folclórico, bien folclórico”, afirmó.

La agenda de ambos también tendrá un nuevo punto de encuentro en Córdoba. Axel se presentará el 7 de noviembre en Quality Espacio y anticipó que le gustaría compartir allí “La noche sin ti” junto a Fuentes y Valen Vargas.

Pero la colaboración entre los tres no terminará con esta canción. Durante aquella misma jornada de grabación en Catamarca registraron también “La Rosa del Inca”, una canción que los artistas definieron como un homenaje a la provincia y, al mismo tiempo, una historia de amor.

Ese tema, que todavía permanece inédito, será el próximo capítulo de una alianza que volvió a poner en circulación una canción que, dos décadas después de su nacimiento, continúa encontrando nuevas voces, públicos y escenarios.

Entrevista de Francisco Vidal