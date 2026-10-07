Macri volvió a defender las SAD con un guiño a Fassi

El debate sobre el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino parece ser de nunca acabar. Existen posturas muy contrapuestas entre los que aceptan la entrada de capitales privados en los equipos de Argentina y los que prefieren que los clubes queden al margen de esto.

Quien recientemente se pronunció sobre el tema fue Mauricio Macri. El ex presidente de la Nación dialogó con Fernando Marín y Rodolfo D’Onofrio en Infobae. Macri sorprendió al poner a Talleres de ejemplo a la hora de argumentar su postura.

Macri comenzó reconociendo el nivel de los jugadores argentinos en detrimento del torneo local: "El fútbol argentino es competitivo a nivel Selección porque nuestros mejores jugadores se van a las mejores ligas y eso los eleva. Ellos compiten".

"Los que no competimos somos nosotros, que estamos todo el tiempo dando ventajas, incluso en Latinoamérica, porque todos fueron a reformas con control financiero y con flexibilidad para el que quiere pasarse a sociedad o no. Yo siempre dije, como liberal, que sea opcional", explicó el ex presidente de Boca.

Y luego, Macri mencionó a Talleres como un ejemplo de un modelo que dio resultados: "En Talleres hay un señor que es como el dueño, y funcionó. Los colombianos migraron, los chilenos migraron, los brasileños están migrando: ya van por la mitad de los equipos. ¿Por qué no aceptamos estas cosas modernas que funcionan?".