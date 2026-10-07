Cómo puede impactar la victoria de Bolsonaro en Argentina
El economista y analista político Marcelo Elizondo habló en diálogo con Cadena 3 sobre las elecciones en el país vecino.
07/10/2026 | 19:10Redacción Cadena 3
FOTO: Flávio Bolsonaro
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Marcelo Elizondo, analista económico internacional y director de consultora, reflexionó sobre la relación comercial de Argentina con Brasil en el contexto de las próximas elecciones en el país vecino. Resaltó que un cambio de gobierno en Brasil podría generar una mayor afinidad entre ambas naciones.
Elizondo explicó a Cadena 3 que, según las proyecciones, Flavio Bolsonaro tendría un alto potencial para ser electo presidente, lo que implicaría una redefinición histórica de las relaciones. "Hemos tenido los mejores momentos del Mercosur cuando había buena afinidad entre los presidentes", afirmó.
Refiriéndose a las oportunidades para Argentina en el ámbito internacional, Elizondo consideró que los productos primarios como el agro y los minerales ahora son bienes estratégicos. "Hoy se habla de seguridad alimentaria y energética", destacó, señalando interesado en la creciente demanda europea de gas argentino.
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El economista subrayó que Argentina tiene el potencial de recuperar su participación en el comercio internacional, que estuvo estancada por años. Este año, se prevé que las exportaciones alcancen un récord histórico de 100 mil millones de dólares, registrando un crecimiento superior al 20%.
Finalmente, Elizondo concluyó que Argentina tiene grandes oportunidades en sectores clave, enfatizando la necesidad de seguir atrayendo inversiones y generar valor en la cadena productiva para fortalecer su rol a nivel global.
Entrevista de Informados, al Regreso.
Lectura rápida
¿Quién reflexionó sobre la relación comercial de Argentina con Brasil?
Marcelo Elizondo, analista económico internacional.
¿Qué podría generar un cambio de gobierno en Brasil?
Una mayor afinidad entre Argentina y Brasil.
¿Qué se prevé para las exportaciones de Argentina este año?
Alcanzar un récord histórico de 100 mil millones de dólares.
¿Cuáles son considerados bienes estratégicos por Elizondo?
Los productos primarios como el agro y los minerales.
¿Qué enfatizó Elizondo sobre el futuro de Argentina en el comercio internacional?
La necesidad de atraer inversiones y generar valor en la cadena productiva.