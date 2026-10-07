Cómo puede impactar la victoria de Bolsonaro en Argentina

Marcelo Elizondo, analista económico internacional y director de consultora, reflexionó sobre la relación comercial de Argentina con Brasil en el contexto de las próximas elecciones en el país vecino. Resaltó que un cambio de gobierno en Brasil podría generar una mayor afinidad entre ambas naciones.

Elizondo explicó a Cadena 3 que, según las proyecciones, Flavio Bolsonaro tendría un alto potencial para ser electo presidente, lo que implicaría una redefinición histórica de las relaciones. "Hemos tenido los mejores momentos del Mercosur cuando había buena afinidad entre los presidentes", afirmó.

Refiriéndose a las oportunidades para Argentina en el ámbito internacional, Elizondo consideró que los productos primarios como el agro y los minerales ahora son bienes estratégicos. "Hoy se habla de seguridad alimentaria y energética", destacó, señalando interesado en la creciente demanda europea de gas argentino.

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El economista subrayó que Argentina tiene el potencial de recuperar su participación en el comercio internacional, que estuvo estancada por años. Este año, se prevé que las exportaciones alcancen un récord histórico de 100 mil millones de dólares, registrando un crecimiento superior al 20%.

Finalmente, Elizondo concluyó que Argentina tiene grandes oportunidades en sectores clave, enfatizando la necesidad de seguir atrayendo inversiones y generar valor en la cadena productiva para fortalecer su rol a nivel global.

Entrevista de Informados, al Regreso.