Investigan la muerte de una mujer en Capitán Bermúdez: "Se llevaba bien con todo el mundo"

FOTO: Vivienda en Capitán Bermúdez donde se produjo la muerte de la mujer.

Una mujer de 58 años fue encontrada muerta este miércoles por la noche en una vivienda de Capitán Bermúdez y la Justicia investiga el caso como un presunto homicidio. El hallazgo se produjo en un domicilio de calle 9 de Julio al 615, donde intervino la Fiscalía del Distrito Judicial San Lorenzo, a cargo del fiscal Aquiles Balbis.

El hijo de la víctima llegó al lugar porque no lograba comunicarse con ella y la encontró tendida en el suelo, junto a la cama, en el dormitorio. Una unidad sanitaria constató el fallecimiento y se preservó la escena para la intervención de la Policía de Investigaciones.

Joel, vecino de Roxana, contó a Cadena 3 Rosario cómo era su vínculo con la mujer de 58 años encontrada muerta en su vivienda de Capitán Bermúdez. “Hace ya 15 años que vivo acá y siempre estuvo acá”, relató, y destacó que era una persona querida en el barrio.

“Se llevaba bien con todo el mundo, saludó a todo el mundo”, recordó Joel, quien la definió como una persona “muy leal”. También señaló que Roxana vivía sola desde hacía aproximadamente un mes, luego del fallecimiento de su madre, y que trabajaba en tareas de seguridad y cuidando vehículos de obras en la calle.

Sobre lo ocurrido, aseguró que fue algo que nunca imaginó: “Yo jamás me imaginé en este final”. Además, contó que recién tomó dimensión de lo sucedido durante la madrugada: “Fue realmente inesperado. Pero recién empecé a caer cuando terminó en todo, como a tres mañanas. Y ahora no puedo creer”.

El vecino también remarcó que un hecho de estas características no era habitual en la zona: “Es algo que no esperaba que pase. Es una situación que no ocurría en el barrio”. Y agregó: “Jamás pasó algo así en esta cuadra. Más que robos, simple, no”.

En el lugar, el médico policial observó un golpe en el rostro, aunque no pudo establecer de manera preliminar si esa lesión fue la causa de la muerte. Además, las autoridades informaron que no pudieron levantar rastros o huellas debido al desorden y las condiciones de la vivienda.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar la autopsia, que permitirá determinar la causa y la data del fallecimiento. Si bien no hay elementos que indiquen inicialmente un femicidio, el procedimiento se realizará bajo ese protocolo. La investigación continúa y familiares señalaron el faltante de dos cámaras de videovigilancia, una ubicada en el interior y otra en el patio.

Informe de Julián Maragliano.