El insólito pedido de un jugador de la Selección a Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

FOTO: Un curioso trueque en la despedida de Messi: Agustín Giay y La Sole sorprenden en el Monumental

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental no solo dejó postales de emoción profunda en todos los argentinos, sino también situaciones curiosas que rápidamente se viralizaron por las redes sociales.

Luego de que Soledad Pastorutti interpretara la canción "Brindis" en un pequeño homenaje al astro argentino, la artista protagonizó un divertido intercambio con Agustín Giay, una de las caras nuevas en esta fecha FIFA, en pleno campo de juego.

En instantes en que la "Pulga" les hablaba a los presentes en el círculo central, el lateral derecho con presente en Palmeiras aprovechó la cercanía para plantearle una insólita negociación a la santafesina: permutar el abrigo oficial de la Selección por el tradicional poncho que ella lucía sobre sus hombros.

La oriunda de Arequito aceptó el trueque en el acto. La escena se completó con la artista colocándose el camperón deportivo del seleccionado nacional y el exfutbolista de San Lorenzo exhibiendo la prenda campestre.

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