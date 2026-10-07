El riesgo país retoma la senda alcista y vuelve a la zona de los 600 puntos básicos

El riesgo país retoma la senda alcista este miércoles y vuelve a la zona de los 600 puntos básicos luego de haber registrado una merma ante el buen clima de los mercados tras las elecciones presidenciales en Brasil.

El indicador del JP Morgan escala 22 unidades frente al cierre del martes, cuando bajó hasta 573 puntos, por lo que representa un avance de 3,8% para ubicarse en 595 puntos.

Con este repunte, empieza a quedar atrás el viento favorable tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil, que propició dos jornadas en verde de los mercados y un caída del 12,5% en el riesgo país.

El desempeño negativo surge como consecuencia de una mala performance de los títulos soberanos en el arranque de la operatoria. De esta manera, se revierte la mejora de los primeros días de la semana.

Al analizar el inicio de la rueda, desde PPI señalaron que "hoy la deuda soberana en dólares arranca con caídas de 1% en un clima áspero para los mercados", precisando que se da en un marco en el cual "el dólar se fortalece y los futuros de Wall Street operan en rojo".

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En relación al comportamiento de las últimas jornadas, remarcó que "los Globales habían encadenado dos ruedas de avances significativos" al detallar que reaccionaron positivamente al resultado de Bolsonaro con subas de hasta 2,3% en el tramo largo, y ayer sumaron hasta 0,6% en la parte corta y 1,2% en la larga.

Al referirse al cambio de condiciones, que incluyen un rebote del precio del petróleo y la suba de los rendimientos de los bonos de EE.UU., desde PPI manifestaron que "con los Globales en rojo esta mañana, el foco estará en cuánto del rebote de las últimas dos ruedas logra sostenerse".

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan en baja. La caída es encabezada por Banco Macro (-4,4%), y seguida por BBVA y Banco Supervielle, que exhiben retrocesos del 4,1% y 4%, respectivamente.

A nivel local, el índice S&P Merval presenta una merma del 2,1% tanto en pesos como en dólares, también lideradas por las bajas de los papeles bancarios. Las principales caídas son del Banco Macro (-4,25%), Banco Supervielle (-4,02%), BBVA (-3,55%) y Galicia (-3,0%).