Recesión técnica dentro de una secuencia de 3 años de crecimiento

Por Sergio Berensztein

Ayer se confirmó un dato que vienen calculando las consultoras privadas respecto de la evolución de la actividad económica. Recordemos que el segundo trimestre de este año, abril, mayo y junio, ya había mostrado una caída del producto. ¿Qué ocurrió en el tercer trimestre? Aparentemente, también cayó, algo así como 1%. Junto con la caída del segundo trimestre, técnicamente esto implica que estamos en recesión. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Que cayó mucho el producto, que se colapsó la economía, como vimos con la pandemia o con la crisis de 2001? No. Quiere decir que, en un contexto de recuperación económica, estamos atravesando una desaceleración.

De hecho, 2025 fue un buen año, 2026 había comenzado bien y probablemente el último trimestre también termine con crecimiento. Para 2027, el Banco Mundial y muchos consultores estiman que vamos a crecer algo así como 3%. En conjunto, esto implicaría tres años seguidos de crecimiento. Y algo que para cualquier país del mundo es normal, para Argentina es casi un logro histórico. Hace dos décadas que no crecemos tres años seguidos, desde la recuperación posterior a la crisis de 2001-2002.

¿Por qué nos cuesta tanto sostener el crecimiento? Por políticas macroeconómicas absurdas, por un mal manejo de la política económica, por alta emisión, mucho gasto, mal endeudamiento y defaults innecesarios. Una cosa es que un país no pueda pagar su deuda y otra que no quiera pagarla. Argentina tuvo que reestructurar los vencimientos que se habían acumulado hacia 2001 y 2002. Después, la reestructuración que hizo Martín Guzmán durante el gobierno de Alberto Fernández fue una cuestión diferente. Todo eso se fue acumulando y nos llevó a esta dinámica de péndulo permanente. Cambia el gobierno y cambian las políticas, pero también tenemos un péndulo en términos de crecimiento: creces un poquito y, ¡pum!, para atrás. Te estás recuperando y de vuelta tenés un mal año. Para las empresas, los individuos y las familias, esto es terrible.

Ahora, en el contexto del debate preelectoral, admitir que estamos en una situación donde se desacelera la recuperación y entramos técnicamente en una recesión es muy incómodo para el Gobierno. Porque esperaban una recuperación muy rápida. ¿Se acuerdan de aquella metáfora del Presidente? El punto de una trayectoria de buzo. Después pidió paciencia. Y la realidad es que tenemos una economía todavía muy trabada, arrastrando problemas serios, con una dinámica de desinflación que nos mantiene en el umbral del 30 y pico por ciento anual, muy lejos del dígito buscado y prometido. Ni siquiera el presupuesto del año próximo prevé una inflación de un dígito. Con suerte va a empezar con uno; muy probablemente empiece con dos. Bajar al 33%, al 18%, como está previsto, es muy difícil.

Además, los sectores que están creciendo en este contexto son capital intensivos. Y cuando uno mira una elección, naturalmente observa a la gran mayoría de la sociedad. Allí aparecen los problemas de empleo, de ingresos y la incertidumbre respecto de la situación económica. Por eso digo que todo esto intoxica el debate actual. El Gobierno está en una situación de casi negación de la realidad y no quiere admitir errores, aunque en privado la discusión sea otra. El Presidente quiere seguir bajando la inflación a cualquier costo y el equipo económico busca mitigar el impacto que esto tiene sobre la opinión pública.

Hay dos cuestiones que, según observo, son prácticamente intocables. Una es el tipo de cambio. El equipo económico sabe que cualquier deslizamiento puede alimentar una nueva ola inflacionaria y aumentar la demanda de dólares. Ahí hay consenso. La otra cuestión es la llamada contabilidad creativa. Tenés que pagar, por ejemplo, facturas de obra pública, y eso implica más gasto. ¿Qué hacés si querés mostrar superávit todos los meses? Pagás con bonos, escondés una deuda y la pateás para más adelante. Las empresas, desesperadas, toman esos bonos y los venden. Eso es contabilidad creativa. Entonces el Gobierno sigue mostrando cifras fiscales sólidas, pero cualquier especialista que mire con un poco más de intensidad puede advertir que las cuentas están siendo manipuladas.

Y finalmente aparece el verdadero dilema, que para mí no es solamente económico: es político. El equipo económico considera que un acuerdo político amplio le daría al Gobierno mayor certidumbre para el mercado y más espalda para enfrentar la inevitable dolarización de activos de un año electoral. Un gobierno que llegue débil en lo político, con coaliciones todavía por resolver, tendría más dificultades y podría generar dudas sobre el resultado electoral. Ese es el dilema. ¿Se puede solucionar? Por supuesto. ¿Se va a solucionar? No lo sabemos.