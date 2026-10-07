YPF apuesta a producir combustible para aviones en San Lorenzo y ya tiene comprador

La planta de San Lorenzo que YPF busca poner nuevamente en marcha tiene ahora un destino definido: producir combustible sustentable para aviones y otros combustibles de origen renovable. La petrolera estatal anunció un acuerdo de largo plazo con la francesa TotalEnergies, que comprará la totalidad de la producción destinada a la exportación.

El proyecto será desarrollado por Santa Fe Bio, una sociedad integrada en partes iguales por YPF y Essential Energy, y contempla una inversión superior a los US$400 millones para transformar el complejo ubicado en San Lorenzo, actualmente inactivo.

La iniciativa apunta a recuperar una infraestructura estratégica sobre la Hidrovía y convertirla en una planta destinada a la producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO).

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Según informó YPF, la producción proyectada rondará las 170.000 toneladas anuales entre ambos combustibles. El acuerdo firmado con TotalEnergies contempla la compra anticipada de toda la producción destinada a mercados externos y establece además un derecho de preferencia para la compañía sobre los volúmenes que eventualmente queden disponibles.

El proyecto no implica que la planta de San Lorenzo comience a producir de inmediato. La obra contempla dos etapas. La primera corresponde a una planta de pretratamiento, que según la información difundida presenta actualmente un 30% de avance. La segunda comprende la construcción de la biorrefinería propiamente dicha.

La puesta en funcionamiento de la planta completa está proyectada para fines de 2029.

El acuerdo comercial con TotalEnergies busca, entre otras cosas, facilitar el financiamiento de la obra y reducir el riesgo asociado al desarrollo del proyecto. La iniciativa también apunta a que el complejo pueda adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Impacto en San Lorenzo y la región

La ubicación del complejo, sobre el río Paraná y dentro del principal corredor industrial y portuario del sur santafesino, es uno de los factores centrales del proyecto. Desde allí, la producción podría orientarse tanto al mercado externo como a la cadena regional vinculada con biocombustibles y logística.

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El SAF es considerado una de las principales alternativas para reducir las emisiones del transporte aéreo. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, este combustible puede generar una reducción de hasta el 80% de las emisiones respecto de los combustibles fósiles, aunque el impacto depende de las materias primas y del proceso utilizado para producirlo.

Para Santa Fe, el proyecto supone además la posibilidad de recuperar una instalación industrial que permanece inactiva desde 2017. Por ahora, sin embargo, el dato concreto es que la inversión y el acuerdo comercial están definidos mientras continúan las etapas necesarias para completar la infraestructura.

Si se cumplen los plazos previstos, la biorrefinería de San Lorenzo comenzaría a operar hacia fines de 2029 y tendría como uno de sus principales destinos la exportación de combustibles sostenibles para el sector aeronáutico.