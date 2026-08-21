Bioenergía: la "oportunidad histórica" que Santa Fe tiene para convertirse en líder mundial

Santa Fe tiene frente a sí una "oportunidad histórica" para dejar de ser solamente uno de los grandes polos agroexportadores del planeta y utilizar esa misma plataforma productiva, portuaria y logística para posicionarse a la vanguardia mundial de la transición energética. Esa es la apuesta que trazó Federico Pucciariello, titular de Essential Energy Group, durante su participación en ExportLog 2026 en Rosario.

El empresario rosarino, que junto a YPF avanza con el proyecto para reconvertir la antigua refinería de San Lorenzo en una biorrefinería, planteó que la provincia reúne una serie de condiciones difíciles de encontrar juntas en otro lugar: una agroindustria de escala mundial, el complejo portuario del Gran Rosario, la Hidrovía, disponibilidad de materias primas y la posibilidad de sumar energía renovable e hidrógeno verde al proceso productivo.

"Argentina tiene la oportunidad histórica de estar a la vanguardia del cambio de la matriz energética", sostuvo Pucciariello. Pero rápidamente llevó esa posibilidad al terreno santafesino: "Creo que estamos en la mejor provincia para hacer energía y biocombustibles del mundo".

De la potencia agroexportadora a la potencia energética

La definición fue una de las más contundentes de su paso por ExportLog, la exposición que durante miércoles y jueves convierte a la Terminal Fluvial de Rosario en punto de encuentro de empresas, operadores, especialistas y autoridades vinculadas al sistema portuario y logístico.

Pucciariello propuso, en definitiva, agregar un nuevo eslabón a capacidades que Santa Fe ya tiene desarrolladas. "Tenemos excelentes exportadores, tenemos la mejor agroindustria del planeta. Los puertos volvieron a ser los número uno. La injerencia de la Hidrovía es clave para lo que estamos planeando y planteando como plan de negocio", enumeró.

FOTO: Evento ExportLog 2026 en Rosario.

La idea es sencilla en su formulación aunque mucho más compleja en su ejecución: aprovechar los granos, aceites y biomasa que hoy alimentan buena parte del comercio exterior argentino para producir combustibles renovables de alto valor agregado y exportarlos utilizando la misma infraestructura logística que convirtió al Gran Rosario en uno de los nodos agroexportadores más importantes del mundo.

Ahí aparece la biorrefinería proyectada en San Lorenzo como caso testigo. Essential Energy y YPF vienen trabajando desde hace meses en la reconversión del complejo para producir combustibles renovables, principalmente SAF para aviación y HVO, un diésel renovable.

El emprendimiento prevé una inversión superior a los US$350 millones y una capacidad de producción de unas 220.000 toneladas anuales de SAF, HVO y coproductos. Allí aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que Pucciariello considera decisiva para hacer financieramente viable la apuesta.

Una confluencia entre Santa Fe, Nación y YPF

El empresario destacó que detrás del avance del proyecto se produjo una alineación entre actores que no necesariamente parten de una misma mirada sobre la transición energética. Por un lado, destacó a la administración provincial por impulsar y acompañar el desarrollo. Por otro, reconoció el aporte del gobierno nacional a partir del esquema de incentivos.

"Si bien hoy no puedo decir que el Presidente sea el defensor número uno de la bioenergía, lo es a través de las finanzas, porque hoy logramos el financiamiento gracias al RIGI, que si no hubiera sido imposible", afirmó.

El tercer vértice es YPF. La relación entre ambas compañías no es nueva: la petrolera y Essential Energy ya vienen trabajando en la transformación de la antigua refinería y Horacio Marín fue uno de los principales impulsores del proyecto dentro de la compañía.

Pucciariello contó este jueves que mantuvo otras dos conversaciones con el presidente de YPF y que ahora trabajan para cerrar los acuerdos definitivos de offtake de la biorrefinería. "Tenemos un presidente de YPF que entendió, vio y dijo: 'El futuro de la energía va a pasar por la bioenergía'. Nosotros no queremos ser espectadores de esto, queremos ser actores protagónicos", sostuvo.

El desafío de competir con Brasil

El objetivo, sin embargo, no se agota en abastecer el mercado argentino. La mirada está puesta en competir internacionalmente y, particularmente, con Brasil, que lleva varios cuerpos de ventaja en materia de biocombustibles.

"Hay que aprovechar esta oportunidad, hay que lograr que esto salga adelante y que este proyecto sea el mejor proyecto para poder mostrar bioenergía en la región y, sobre todo, poder ser competitivos con el monstruo que tenemos al lado, que es Brasil", graficó Pucciariello.

El diferencial que busca explotar el proyecto santafesino está en la huella de carbono. La asociación con YPF permitiría abastecer el proceso con electricidad y gas provenientes de fuentes renovables y, a futuro, incorporar hidrógeno verde.

"Tenemos un socio como YPF que te permite tener las dos fuentes energéticas más importantes del proceso, que son electricidad y gas, de fuentes renovables. Eso no tiene precio", explicó.

Pucciariello incluso fue más allá: aseguró estar convencido de que el desarrollo puede alcanzar uno de los mayores niveles de eficiencia del mundo en reducción de emisiones de CO2 y planteó como horizonte llegar a producir un combustible con balance positivo de carbono.

"Cuando hagamos el balance de CO2 del ahorro de este combustible, esperamos podamos tener carbono positivo", anticipó.

La oportunidad santafesina

El mensaje que dejó Pucciariello en Rosario fue, así, bastante más amplio que el futuro de una planta industrial. La biorrefinería aparece como la primera materialización de una posibilidad mayor: utilizar las ventajas que Santa Fe construyó durante décadas alrededor del agro y los puertos para ingresar a una nueva cadena global.

La transición energética abre una competencia por inversiones, tecnología y nuevos combustibles en la que la provincia, según su mirada, tiene una oportunidad poco habitual de arrancar con ventajas comparativas.

"La gente tiene que entender que la oportunidad hoy de ser líder mundial en algo pasa por la energía, por la biotecnología y por la agroindustria", resumió.

Con información de Ramiro Porchietti.