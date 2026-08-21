Fórmula 1: Se filtra que Verstappen puede ganar más de 500 millones de dólares con su nuevo contrato

Luego del anuncio de renovación del contrato de Max Verstappen para las próximas temporadas de Fórmula 1 con Red Bull Racing, el paddock de la F1 en Zandvoort, donde este fin de semana se corre el GP de Países Bajos, se conmocionó con la filtración de las cifras, que ni la escuadra, ni el piloto, han dado a conocer por el acuerdo de confidencialidad que tienen firmado.

Verstappen renovó con Red Bull y se muestra muy sonriente en Zandvoort, no es para menos

Pese a lo cual, se conoció hoy que el salario del nuevo contrato de Verstappen será, en base, de 107,5 millones de dólares por temporada. Y tiene la posibilidad de alcanzar los 134,5 millones de dólares si obtiene los 'bonus' redefinidos para los objetivos de la escuadra.

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La información ha trascendido a través del periodista Marc Limacher, enfocado en los temas comerciales de la F1 y autor del Business/Book GP, en el paddock del Circuito de Zandvoort, donde la F1 regresa de sus vacaciones y tras la comunicación escueta de la renovación de Red Bull que confirmó el plazo -hasta 2030-, pero no los montos.

Meekies -junto a Max- anuncia el nuevo vínculo por cuatro años con el piloto; luego, se filtraron las cifras

El neerlandés, que ganaba U$S 82 millones, seguirá siendo, por los próximos cuatro años, el piloto mejor pago de todos los tiempos, ingresando U$S 430M fijos, que podrían estirarse a U$S 538M si su equipo recupera la dominancia y le permite brillar como en las cuatro temporadas seguidas en las que obtuvo sus coronas mundiales.

Los salarios Top de la F1

- Max Verstappen de Red Bull Racing U$S Millones 107,5 a 134,5

- Lewis Hamilton de Scuderia Ferrari U$S Millones 70,2

- Charles Leclerc de Scuderia Ferrari U$S Millones 39.8

- George Russell de Mercedes-AMG F1 Team U$S Millones 39.8

- Lando Norris de McLaren F1 Team U$S Millones 35.1

- Carlos Sainz de Williams F1 Team U$S Millones 35.1

- Fernando Alonso de Aston Martin F1 Team U$S Millones 23.4

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com, Red Bull Content Pool, r/formula1, Mundo Deportivo, Marca. Redacción y edición de Marcelo Cammisa