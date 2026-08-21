Di María dejó la puerta abierta al retiro tras la dura eliminación de Central

El histórico futbolista argentino Ángel Di María expresó su profundo dolor y sembró serias dudas sobre la continuidad de su carrera profesional luego de la eliminación de Rosario Central en la Copa Libertadores. El conjunto canalla cayó por 1-0 ante Corinthians en el Arena Corinthians, resultado que selló su despedida del certamen continental.

El mediocampista ofensivo, capitán y referente del club de sus amores, no ocultó la frustración tras el partido disputado en el mismo estadio donde, doce años atrás, había marcado un gol decisivo con la Selección Argentina frente a Suiza. En declaraciones posteriores al encuentro, Di María admitió: “Momento duro, porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”.

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El jugador también analizó el desempeño del equipo y destacó la falta de efectividad frente al arco rival: “Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón. En la ida podríamos haber hecho la diferencia pero el fútbol es así. Ahora ellos con uno menos lograron convertirnos”.

Un contrato vigente hasta 2027 y un presente de alto rendimiento

Di María había renovado su vínculo con Rosario Central en junio de 2025, extendiendo su contrato hasta junio de 2027, fecha en la que habrá cumplido 39 años. Desde su regreso a mediados de 2025, el “Fideo” exhibió un nivel superlativo: disputó 43 encuentros, convirtió 14 goles y repartió siete asistencias. Fue pieza clave en la obtención del título de la Liga Profesional 2025 y se consolidó como el principal líder futbolístico del plantel.

Sin embargo, el duro revés en el plano internacional parece haber generado un profundo replanteo personal. A pesar del contrato en vigor y de su rendimiento reciente, las palabras del campeón del mundo dejan en evidencia que la continuidad en el fútbol profesional no está garantizada.

El peso emocional de una eliminación inesperada

La caída ante Corinthians representa un golpe especialmente sensible para Di María, quien había proyectado un camino más largo en la competencia continental con el club que lo vio nacer futbolísticamente. El contraste entre las expectativas previas y la realidad del resultado generó un clima de desconcierto y tristeza que el propio jugador no intentó disimular.

El futuro de Ángel Di María queda, por el momento, en suspenso.