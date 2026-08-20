Leticia Brédice revela su experiencia al interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La reconocida actriz Leticia Brédice se abrió sobre el desafío que significó encarnar a Susana Giménez en la serie biográfica de Moria Casán que se encuentra disponible en Netflix. En una reciente entrevista, Brédice destacó la buena relación que mantiene con la famosa conductora.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la actriz abordó el supuesto malestar de la diva por ser imitada en la ficción, afirmando que no existe tal enojo por parte de Giménez. Brédice recordó con cariño la atención que recibió de la conductora cuando nació su hijo Indio, quien incluso le había solicitado filmar el parto: "Yo hice el Circo de Susana y ella, cuando yo quedé embarazada, me regaló el huevito para el auto, el cochecito para pasear, el paragüita, ropita peruana, zapatitos, zapatillas, de todo".

La actriz también compartió un momento divertido relacionado con la elección del nombre de su hijo: "Ella tuvo una generosidad muy grande conmigo y me acuerdo que un día fui al programa de ella y me dijo que le diga cómo le iba a poner, le dije que Indio y me respondió: ‘como mi perro’".

Al ser consultada sobre si le preocupaba que a la diva no le gustara su interpretación, Brédice expresó que su verdadero desafío era consigo misma: "Tengo miedo por mí, porque soy la más crítica y la más mala cuando me veo", confesó. La actriz elogió a Giménez al afirmar: "Yo creo que a Susana toda la vida vamos a imitarla todas, yo juego desde los cinco años a que soy ella".

Además, la actriz reveló que fue ella quien se comunicó con Moria Casán para solicitar un rol en la serie: "Yo la llamé a Moria y le dije que quería trabajar en su serie. ‘No me quiero morir sin trabajar ahí’, y al otro día me llegaron las escenas de que era Susana y ahí me morí", relató.

Brédice dejó claro que interpretó a Susana "con mucho respeto" y, al parecer, la reacción de la diva habría sido positiva. La actriz también destacó su vínculo personal con Giménez: "Yo la adoro, pasé Año Nuevo con ella, con Moria y con la mujer de Hugo Sofovich".