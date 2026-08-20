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Messi bajo la lupa de la MLS: el Comité Disciplinario evaluará su polémico cruce con un rival

El capitán de Inter Miami protagonizó una acción con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 ante Philadelphia Union. VIDEO. 

20/08/2026 | 08:30Redacción Cadena 3

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Lionel Messi volvió a ser figura en el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union, pero esta vez no solo por su gol. Una acción que protagonizó en el segundo tiempo con el jugador Quinn Sullivan será evaluada por el Comité Disciplinario de la MLS y podría derivar en una sanción para el astro argentino.

En las imágenes se observa cómo Messi se acerca a Sullivan para recriminarle una jugada. En medio del intercambio, el capitán de Inter Miami le da un golpe en la cabeza al futbolista rival. Ambos quedan frente a frente durante unos segundos, aunque la jugada no terminó con expulsión en el momento.

El organismo disciplinario de la liga tiene la facultad de revisar las imágenes y determinar si corresponde algún castigo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué sanción podría recibir Messi

En este tipo de episodios, lo más habitual es que la consecuencia sea una sanción económica. Sin embargo, el reglamento de la MLS también contempla la posibilidad de una suspensión.

La decisión del Comité Disciplinario resultará clave para saber si Messi estará disponible en el próximo compromiso de Inter Miami.

Un partido con tensión

El cruce se produjo en un encuentro que terminó con alto voltaje. Además del empate 2-2, en el cierre se registró otro encontronazo que terminó con las expulsiones de Yannick Bright (Inter Miami) y Cavan Sullivan, hermano de Quinn.

Inter Miami volverá a jugar este sábado como local ante Montreal, por una nueva fecha de la MLS.

Lectura rápida

¿Quién fue la figura del partido?
Lionel Messi fue la figura en el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union.

¿Qué acción de Messi será evaluada?
Una acción con Quinn Sullivan donde Messi le dio un golpe en la cabeza.

¿Qué podría determinar el Comité Disciplinario?
Podría determinar una sanción económica o una suspensión para Messi.

¿Cuándo juega Inter Miami nuevamente?
Inter Miami jugará el sábado como local ante Montreal.

¿Qué sucedió al final del partido?
Se registraron expulsiones de Yannick Bright y Cavan Sullivan.

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