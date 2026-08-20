Messi bajo la lupa de la MLS: el Comité Disciplinario evaluará su polémico cruce con un rival

Lionel Messi volvió a ser figura en el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union, pero esta vez no solo por su gol. Una acción que protagonizó en el segundo tiempo con el jugador Quinn Sullivan será evaluada por el Comité Disciplinario de la MLS y podría derivar en una sanción para el astro argentino.

En las imágenes se observa cómo Messi se acerca a Sullivan para recriminarle una jugada. En medio del intercambio, el capitán de Inter Miami le da un golpe en la cabeza al futbolista rival. Ambos quedan frente a frente durante unos segundos, aunque la jugada no terminó con expulsión en el momento.

El organismo disciplinario de la liga tiene la facultad de revisar las imágenes y determinar si corresponde algún castigo.

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Qué sanción podría recibir Messi

En este tipo de episodios, lo más habitual es que la consecuencia sea una sanción económica. Sin embargo, el reglamento de la MLS también contempla la posibilidad de una suspensión.

La decisión del Comité Disciplinario resultará clave para saber si Messi estará disponible en el próximo compromiso de Inter Miami.

Un partido con tensión

El cruce se produjo en un encuentro que terminó con alto voltaje. Además del empate 2-2, en el cierre se registró otro encontronazo que terminó con las expulsiones de Yannick Bright (Inter Miami) y Cavan Sullivan, hermano de Quinn.

Inter Miami volverá a jugar este sábado como local ante Montreal, por una nueva fecha de la MLS.