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El último adiós a Pucho Ponce: “Fue buena gente, lo quería todo el mundo”

Sus compañeros, colegas y amigos lo despidieron con emoción y destacaron su generosidad y su enorme trayectoria en la música..

19/08/2026 | 16:09Redacción Cadena 3

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Adiós a Pucho Ponce: un legado eterno

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    Audio. El último adiós a Pucho Ponce: “Pucho fue buena gente, lo quería todo el mundo”

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José Luis “Pucho” Ponce, histórico músico de Los Tekis y una figura muy querida del ambiente artístico, falleció luego de atravesar un delicado cuadro de salud.

El artista había sufrido una descompensación en su domicilio de Alta Gracia, fue internado y permaneció en terapia intensiva hasta su muerte.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros de Los Tekis, músicos y amigos que compartieron con él décadas de escenarios, giras y encuentros. La despedida se realizó en Casa Minoli, sobre Rafael Núñez, donde se acercaron distintas figuras de la música para acompañar a la familia.

Entre los presentes estuvieron sus compañeros de Los Tekis, Sebastián López, Juanco Colauti y Walter Sader, además de artistas como Facundo Toro, Nacho Prado, Los Nombradores del Alba y reconocidos músicos y técnicos del ambiente cordobés.

En diálogo con Cadena 3 durante el velorio, Walter Sader, fundador de Los Tekis y compañero de Ponce desde mucho antes de la formación del grupo, recordó la extensa amistad que los unía.

“Es un día muy triste para mí. Yo a Pucho lo conozco antes de Los Tekis. Lo conocí en el año 81 y con Los Tekis hace el 95 que estamos. O sea que tenemos esta carrera de músico muchos años antes”, relató Sader.

El músico también contó cómo Ponce afrontó su enfermedad y cuál fue su pedido para sus compañeros: “Acá estamos despidiéndolo con alegría, como él quería. Él nos dijo, chicos, cuando nos enteramos ya de su enfermedad, no dejen de tocar, yo no quiero que se entere nadie”.

Según Sader, ese deseo fue respetado hasta el último momento. La noticia sobre el delicado estado de salud de Ponce se conoció públicamente recién cuando sus allegados emitieron el comunicado que confirmó su fallecimiento.

La despedida también reunió a varias generaciones de músicos que habían compartido escenarios con Ponce antes incluso de su llegada a Los Tekis. Para Sader, esa presencia fue una muestra del reconocimiento y el afecto que había cosechado a lo largo de su trayectoria.

Pucho fue buena gente, lo quería todo el mundo”, sintetizó.

Al recordar la relación personal que mantuvieron durante más de cuatro décadas, Sader no dudó en definirlo como mucho más que un compañero de grupo.

“Como un amigo, un amigo entrañable, compañero de madrugadas, de todo. La verdad que para mí es mi amigo entrañable y lo va a seguir siendo siempre”, expresó.

La jornada de despedida estuvo marcada por el silencio, los abrazos y las lágrimas. Sin escenarios ni aplausos, músicos y amigos acompañaron a quien durante tantos años había sido protagonista de fiestas populares, carnavales y festivales.

La muerte de Ponce deja una huella profunda en Los Tekis y en todo el circuito de la música popular. Su legado, sin embargo, continuará en las canciones y en los escenarios que recorrió junto al grupo.

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Los Tekis tienen previsto presentarse el viernes 28 de agosto en Córdoba, en la Plaza de la Música, con una nueva edición del Carnaval de Los Tekis. Será una presentación atravesada inevitablemente por la ausencia de Ponce y por el recuerdo de un músico que, como señalaron sus compañeros, seguirá presente cada vez que su música vuelva a sonar.

Porque, como quedó expresado durante su despedida, un músico puede dejar de estar físicamente, pero permanece en las canciones, en las historias compartidas y en la memoria de quienes caminaron junto a él.

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
José Luis “Pucho” Ponce, músico de Los Tekis.

¿Dónde ocurrió su fallecimiento?
En su domicilio de Alta Gracia, donde fue internado.

¿Cuándo se realizó la despedida?
La despedida se realizó en Casa Minoli tras su fallecimiento.

¿Cómo fue recordado por sus compañeros?
Como un amigo entrañable y una figura querida en el ambiente musical.

¿Por qué su legado es significativo?
Su legado continuará en las canciones y en la memoria de quienes lo conocieron.

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