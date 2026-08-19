Quién es Lucas Sugo, el cantante uruguayo que sufrió la pérdida de su hija

El nombre de Lucas Sugo adquirió notoriedad tras la muerte de su hija Florencia, quien falleció a los 23 años. Sugo, reconocido como uno de los artistas más populares de la música tropical uruguaya, nació en Tacuarembó el 15 de abril de 1978 y creció en Rivera.

Desde joven, mostró interés por la música, comenzando a cantar en orquestas y bailes a los 14 años. Con el tiempo, se formó en guitarra, piano y canto.

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En 2002, se unió a Sonido Profesional, una de las agrupaciones más relevantes de la música tropical en Uruguay. Allí permaneció más de una década, hasta que decidió seguir su camino como solista. El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 2014 con el lanzamiento de "Cinco minutos", una canción que compuso el año anterior. Este tema, que abordó la historia de una madre que intenta proteger a su hijo de las drogas, se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional.

El disco, editado por Montevideo Music Group, alcanzó el primer puesto en el ranking de ventas de la Cámara del Disco y vendió 4.000 copias en menos de dos meses. En Montevideo, agotó miles de entradas en pocas funciones, lo que marcó el inicio de una etapa de expansión que llevó a Sugo de los bailes del interior a los principales escenarios de la capital.

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La canción también traspasó fronteras, siendo reconocida por figuras del fútbol como Edinson Cavani y Cristian “Cebolla” Rodríguez, quienes se vincularon públicamente con el tema. Además, "Cinco minutos" tuvo una versión en inglés para una publicidad de Tienda Inglesa.

A pesar de su éxito inicial, Lucas Sugo logró diversificar su carrera. Con un estilo que fusiona cumbia, plena, balada y pop, continuó llenando escenarios y fortaleciendo su relación con el público. En 2019, agotó dos funciones en el Antel Arena, un momento que el diario El País describió como su consagración definitiva en la música uruguaya.

La vida de Sugo se vio marcada por la enfermedad de su hija, quien fue diagnosticada con carcinoma de sitio primario desconocido. A lo largo de los años, el artista amplió su repertorio y sus proyectos, presentando en 2026 un concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre y anunciando la regrabación de algunas de sus primeras canciones.