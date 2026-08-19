Quién es Lucas Sugo, el cantante uruguayo que sufrió la pérdida de su hija
Su carrera despegó con el hit "Cinco minutos" en 2014, marcando un hito en su trayectoria.
19/08/2026 | 18:32Redacción Cadena 3
FOTO: Lucas Sugo, cantante uruguayo, junto a su hija.
El nombre de Lucas Sugo adquirió notoriedad tras la muerte de su hija Florencia, quien falleció a los 23 años. Sugo, reconocido como uno de los artistas más populares de la música tropical uruguaya, nació en Tacuarembó el 15 de abril de 1978 y creció en Rivera.
Desde joven, mostró interés por la música, comenzando a cantar en orquestas y bailes a los 14 años. Con el tiempo, se formó en guitarra, piano y canto.
/Inicio Código Embebido/
Conmoción. Murió Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: tenía 23 años
A pesar de la lucha, no logró superar un carcinoma agresivo que la afectaba desde 2025.
/Fin Código Embebido/
En 2002, se unió a Sonido Profesional, una de las agrupaciones más relevantes de la música tropical en Uruguay. Allí permaneció más de una década, hasta que decidió seguir su camino como solista. El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 2014 con el lanzamiento de "Cinco minutos", una canción que compuso el año anterior. Este tema, que abordó la historia de una madre que intenta proteger a su hijo de las drogas, se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional.
El disco, editado por Montevideo Music Group, alcanzó el primer puesto en el ranking de ventas de la Cámara del Disco y vendió 4.000 copias en menos de dos meses. En Montevideo, agotó miles de entradas en pocas funciones, lo que marcó el inicio de una etapa de expansión que llevó a Sugo de los bailes del interior a los principales escenarios de la capital.
/Inicio Código Embebido/
Conmoción. El conmovedor testimonio de Lucas Sugo sobre su hija Florencia, días antes de su muerte
A pesar de la adversidad, el cantante destacó la fortaleza de la joven de 23 años, quien falleció tras un largo tratamiento.
/Fin Código Embebido/
La canción también traspasó fronteras, siendo reconocida por figuras del fútbol como Edinson Cavani y Cristian “Cebolla” Rodríguez, quienes se vincularon públicamente con el tema. Además, "Cinco minutos" tuvo una versión en inglés para una publicidad de Tienda Inglesa.
A pesar de su éxito inicial, Lucas Sugo logró diversificar su carrera. Con un estilo que fusiona cumbia, plena, balada y pop, continuó llenando escenarios y fortaleciendo su relación con el público. En 2019, agotó dos funciones en el Antel Arena, un momento que el diario El País describió como su consagración definitiva en la música uruguaya.
La vida de Sugo se vio marcada por la enfermedad de su hija, quien fue diagnosticada con carcinoma de sitio primario desconocido. A lo largo de los años, el artista amplió su repertorio y sus proyectos, presentando en 2026 un concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre y anunciando la regrabación de algunas de sus primeras canciones.
Lectura rápida
¿Quién es Lucas Sugo? Es un artista uruguayo de música tropical, nacido en Tacuarembó en 1978.
¿Qué evento trajo notoriedad a Sugo? La muerte de su hija Florencia, quien falleció a los 23 años.
¿Cuándo lanzó su canción más famosa? En 2014, lanzó "Cinco minutos", un tema que se convirtió en un fenómeno nacional.
¿Dónde se presentó Sugo exitosamente? En el Antel Arena, donde agotó dos funciones en 2019.
¿Por qué es relevante su carrera musical? Por su estilo diverso y el impacto de su música en la cultura uruguaya, además de su conexión emocional con el público.