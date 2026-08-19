Apuestas: un proyecto busca prohibir toda publicidad y patrocinio en Santa Fe

FOTO: La ilusión de control en las apuestas: una preocupación creciente entre jóvenes

La diputada provincial Alicia Azanza presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que busca prohibir de manera integral toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en el territorio provincial.

La iniciativa alcanza tanto a los medios tradicionales como a internet, redes sociales, aplicaciones y servicios de mensajería, y también apunta directamente a los creadores de contenido digital e influencers.

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El texto propone modificar tres leyes vigentes —la 12.991, la 14.235 (que regula el juego en línea) y la 14.293 (de Prevención y Abordaje Integral de la Ludopatía)— para eliminar las autorizaciones existentes y establecer un criterio general de prohibición. De sancionarse, no podrá promocionarse ninguna modalidad de juego o apuesta en ningún soporte, ni siquiera a través del patrocinio de clubes, deportistas, espectáculos o eventos.

Azanza fundamentó la medida en la prevención de la ludopatía y la protección de la salud pública, especialmente de menores de edad.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora cuestionó la contradicción del Estado que advierte sobre los peligros del juego compulsivo, pero al mismo tiempo permite la promoción masiva de la actividad. “De manera constante se presenta la apuesta como entretenimiento, diversión y hasta como una actividad socialmente deseable, mientras se invisibiliza sus riesgos”, sostuvo.

El proyecto prevé sanciones que van desde el cese inmediato de la publicidad y el retiro de los contenidos hasta multas económicas y la clausura temporal de establecimientos habilitados por la provincia.

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La única excepción prevista es para la difusión de información institucional, educativa o sanitaria de organismos públicos orientada a advertir sobre los riesgos del juego, promover la autoexclusión o brindar asistencia a quienes padecen ludopatía.

La iniciativa deberá ahora ser tratada en comisiones y, de obtener dictamen, llegar al recinto para su votación.