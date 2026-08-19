Detienen a diez personas por una red de licencias de conducir falsas en Buenos Aires
Además, fueron demorados empleados de la Dirección de Tránsito de San Martín por su posible implicación en la maniobra.
FOTO: Detienen a diez personas por una red de licencias de conducir falsas en Buenos Aires
Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Al menos diez personas fueron arrestadas este miércoles en las localidades bonaerenses de San Martín y Ezeiza, tras una serie de allanamientos, mediante los cuales el personal policial desbarató una banda que se dedicaba a confeccionar y expender licencias de conducir apócrifas.
Agentes de la Policía Federal (PFA) llevaron a cabo los operativos en la Dirección de Tránsito de San Martín, al noroeste del conurbano, y en la municipalidad de Ezeiza, al sur, según supo la agencia Noticias Argentinas.
Las licencias se comercializaban a través de dos redes sociales: Facebook y WhatsApp, y los clientes eran personas que por distintos motivos no podían obtener el documento por los canales legales: es decir, ciudadanos con problemas médicos, personas con antecedentes penales graves o conductores a quienes les habían retirado el registro por acumular infracciones de tránsito.
Según consignó el canal Todo Noticias, desde el municipio de San Martín negaron la existencia de una banda organizada a tal efecto, y atribuyeron la maniobra a un grupo externo; además, confirmaron que dos meses atrás habían presentado una denuncia relacionada con estos ilícitos. Sin embargo, los investigadores sospechan que algunos empleados estarían implicados y por tal motivo fueron demorados durante los allanamientos.
Mediante dichas tareas se determinó preliminarmente la utilización de domicilios de pantalla, cambios de radicación y otras maniobras tendientes a posibilitar la tramitación irregular de documentación oficial, con la posible intervención de personas vinculadas a dependencias administrativas, quienes habrían facilitado la emisión de licencias eludiendo controles médicos, técnicos y biométricos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Detuvieron a diez personas en San Martín y Ezeiza por una red de licencias de conducir falsas.
¿Quiénes están involucrados?
Diez arrestados y empleados de la Dirección de Tránsito de San Martín.
¿Cuándo se llevó a cabo la operación?
Los arrestos ocurrieron el miércoles 19 de agosto.
¿Dónde se realizaron los allanamientos?
En la Dirección de Tránsito de San Martín y en la municipalidad de Ezeiza.
¿Por qué se hizo la detención?
Por la confección y venta de licencias de conducir apócrifas a personas que no podían obtenerlas legalmente.
[Fuente: Noticias Argentinas]