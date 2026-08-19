FOTO: Detienen a diez personas por una red de licencias de conducir falsas en Buenos Aires

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Al menos diez personas fueron arrestadas este miércoles en las localidades bonaerenses de San Martín y Ezeiza, tras una serie de allanamientos, mediante los cuales el personal policial desbarató una banda que se dedicaba a confeccionar y expender licencias de conducir apócrifas.

Agentes de la Policía Federal (PFA) llevaron a cabo los operativos en la Dirección de Tránsito de San Martín, al noroeste del conurbano, y en la municipalidad de Ezeiza, al sur, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Las licencias se comercializaban a través de dos redes sociales: Facebook y WhatsApp, y los clientes eran personas que por distintos motivos no podían obtener el documento por los canales legales: es decir, ciudadanos con problemas médicos, personas con antecedentes penales graves o conductores a quienes les habían retirado el registro por acumular infracciones de tránsito.

Según consignó el canal Todo Noticias, desde el municipio de San Martín negaron la existencia de una banda organizada a tal efecto, y atribuyeron la maniobra a un grupo externo; además, confirmaron que dos meses atrás habían presentado una denuncia relacionada con estos ilícitos. Sin embargo, los investigadores sospechan que algunos empleados estarían implicados y por tal motivo fueron demorados durante los allanamientos.

Mediante dichas tareas se determinó preliminarmente la utilización de domicilios de pantalla, cambios de radicación y otras maniobras tendientes a posibilitar la tramitación irregular de documentación oficial, con la posible intervención de personas vinculadas a dependencias administrativas, quienes habrían facilitado la emisión de licencias eludiendo controles médicos, técnicos y biométricos.