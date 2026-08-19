Thiago Tirante logró una gran remontada ante Jakub Mensik y se metió en cuartos de Cincinnati

Thiago Tirante volvió a dar un golpe en el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista argentino, que ocupó el puesto 50 en el ranking ATP, se impuso ante el checo Jakub Mensik, quien ocupó el puesto 16, y se clasificó a los cuartos de final.

Tirante logró una gran remontada, ganando el partido con un marcador de 5-7, 6-4 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y 14 minutos.

Esta victoria marcó un hito en la carrera de Tirante, quien alcanzó su mejor actuación histórica en un torneo de categoría Masters 1000. Nunca antes había llegado a la instancia que reúne a los ocho mejores tenistas del circuito.

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Gigante, Tirante ????



Thiago Augustin Tirante defeats Mensik 5-7 6-4 6-4 to reach his first Masters quarter-final! #CincyTennis pic.twitter.com/a316nTVP8c — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

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En la próxima ronda, se medirá ante el ganador del duelo entre el francés Arthur Fils y el australiano Alex de Miñaur.

El partido contra Mensik fue el primer cruce en el historial profesional entre ambos tenistas. Tirante atraviesa una semana excepcional en su carrera, comenzando con una victoria en primera ronda ante el británico Jan Choinski, quien ocupó el puesto 77 en el ranking. Posteriormente, el argentino consiguió un triunfo notable ante el serbio Novak Djokovic, que ocupó el quinto lugar en el ranking, y luego derrotó al español Martín Landaluce, que ocupó el puesto 67.

La victoria sobre Jakub Mensik fue otro testimonio del gran rendimiento de Tirante en el torneo estadounidense, donde mostró su capacidad para remontar partidos difíciles.