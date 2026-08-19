Harry Kane se quedó con la Bota de Oro, acercándose a un récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

FOTO: Harry Kane fue galardonado con la Bota de Oro en la temporada 2025/26.

El delantero y capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha sido reconocido con la Bota de Oro al ser el máximo goleador de la temporada 2025/26 en Europa, acercándose al récord que solo han alcanzado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Kane, que juega en el Bayern Múnich, anotó un total de 36 goles en 31 partidos, sumando todas las competiciones, igualando su marca del año anterior. En esta edición, superó al noruego Erling Haaland, quien logró 26 tantos con el Manchester City, y al francés Kylian Mbappé, que anotó 25 con el Real Madrid.

El Bayern Múnich destacó que Kane tuvo "una temporada para la historia", convirtiéndose en ídolo por sus destacadas actuaciones en el campo, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su entrega y dedicación a los 33 años.

La Bota de Oro es un premio otorgado por la ESM (European Sports Media) que desde la temporada 1996-1997 otorga dos puntos por cada gol anotado en las principales ligas europeas. En comparación, en otras ligas se valora cada gol con 1,5 o incluso un solo punto.

Kane ha obtenido su segunda Bota de Oro tras haber conquistado la de la temporada 2023/2024, año en el que ya formaba parte del Bayern Múnich, club que compite en la Bundesliga (Alemania). Este logro resalta su evolución, ya que durante su tiempo en el Tottenham, a pesar de sus contribuciones, no logró ganar este premio ni títulos.

Con esta nueva Bota de Oro, el goleador inglés se aproxima al récord que comparten Messi y Ronaldo, los únicos que han conseguido más de dos premios al máximo goleador de Europa; Messi tiene seis galardones y Ronaldo cuatro.

Al ser consultado sobre su futuro en el club, Kane mencionó: "Ya dije que trataríamos el asunto tras las vacaciones del Mundial y no sé cuándo empezaremos, pero lo haremos de forma tranquila".