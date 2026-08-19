Marcela Morelo llega a Córdoba con “La Morelo” y promete una noche de música, energía y emoción

Marcela Morelo se prepara para regresar a Córdoba con un espectáculo que lleva un nombre tan cercano como significativo: “La Morelo”.

La presentación será el próximo 9 de octubre en Quality Lab, con entradas ya a la venta, y promete una noche cargada de música, energía y canciones que forman parte de la historia de la artista.

El nombre del espectáculo también representa una manera de reflejar el vínculo construido durante años con el público. En diálogo con Cadena 3, Marcela Morelo contó que fue su propio equipo de trabajo el que la convenció de bautizar así al nuevo proyecto.

“El equipo con quien trabajo me dijeron que este disco se tiene que llamar ‘La Morelo’, porque todo el mundo me conoce así”, explicó la cantante. La elección resume, en pocas palabras, la identidad de una artista que logró instalar un nombre propio en la escena musical argentina.

Una nueva etapa, con el timbal como protagonista

Morelo también contó que volvió a uno de los instrumentos que forman parte de su identidad musical: el timbal. Lejos de conformarse con la experiencia adquirida, decidió profundizar sus conocimientos y estudiar para perfeccionarse.

“Me meto sin técnica ni nada, pero ahora estuve estudiando para aprender más”, señaló sobre su regreso al instrumento, que promete tener un lugar destacado en esta nueva etapa.

El espectáculo en Córdoba combinará canciones nuevas con aquellos clásicos que acompañaron a Morelo a lo largo de su trayectoria. La propuesta buscará recuperar la esencia de sus grandes éxitos, pero también ofrecer una mirada renovada sobre su repertorio.

“Vamos a presentar estas nuevas versiones de canciones, más todo el repertorio que me acompaña hace tantos años”, anticipó.

Una noche en familia

La presentación tendrá además un componente familiar. Morelo adelantó que varios de sus seres queridos serán parte de la visita a Córdoba: “Viene mi marido, mi hermana, el hijo de mi marido, y mi hijo”.

La presencia de su familia suma un condimento especial a una noche que la cantante imagina como un encuentro cercano con el público, más allá del escenario.

El deseo de compartir con nuevos artistas

Durante la entrevista, Morelo también se refirió a la posibilidad de realizar futuras colaboraciones. La cantante destacó la cantidad de artistas que admira y explicó que muchas veces esos encuentros surgen de manera espontánea.

“Hay tantos artistas que admiro. Todo se da por cruzarnos en festivales o en estudios”, sostuvo.

Entre los nombres que despiertan especialmente su interés aparece Euge Quevedo, a quien Morelo destacó por su talento y con quien le gustaría compartir una grabación.

El reconocimiento a una trayectoria

La charla también tuvo espacio para el reconocimiento de una carrera construida a través de décadas de canciones. Tito Penezi, de Los Lirios, le dedicó unas palabras de afecto que sintetizaron el impacto de su recorrido artístico: “Gracias por tanta música”.

Morelo recibió ese reconocimiento con la cercanía que la caracteriza y volvió a poner el foco en aquello que, según sus propias palabras, sigue siendo el motor de su carrera: encontrarse con la gente a través de las canciones.

El 9 de octubre, Quality Lab será el escenario para ese reencuentro. Con nuevas versiones, clásicos, timbales y una propuesta atravesada por la presencia familiar, “La Morelo” buscará convertirse en una celebración de la música y de una artista que continúa reinventándose sin perder su esencia.

“Disfrutar de un show más, de la música, de todo lo que se arma cada vez que venimos a tocar”, expresó Morelo al despedirse, invitando al público cordobés a compartir una nueva noche de canciones y emociones.

Entrevista de "Viva la Radio"