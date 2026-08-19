Falleció Pucho Ponce, el emblemático bajista de Los Tekis, a los 68 años

La música argentina se encuentra de luto tras la partida de Pucho Ponce, el reconocido bajista de Los Tekis, quien falleció a los 68 años. Su deceso se registró en la madrugada del miércoles 19 de agosto, y ha dejado un profundo vacío en el corazón de sus compañeros y seguidores.

La Agencia Noticias Argentinas informó que la banda emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde expresaron su dolor por la pérdida de un amigo y colega tan querido. En el mensaje, Los Tekis describieron a Pucho como un "hermano de la música y de la vida" y lamentaron la ausencia de su calidez y sus risas.

"Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino", mencionó la banda en su publicación de Instagram, reflejando la tristeza que embarga a todos sus integrantes.

El mensaje también destacó el impacto que Pucho tuvo en la música y en la vida de quienes lo conocieron. "Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. ¡Un gracias así de enorme por tanto! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos... Hasta el otro carnaval, ya nos reencontramos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre", concluyó el emotivo comunicado.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en el ámbito musical, con muchos artistas y fanáticos expresando su pesar y compartiendo recuerdos del bajista que dejó una huella imborrable en la música folclórica argentina. Pucho Ponce formó parte de Los Tekis durante más de tres décadas, contribuyendo a la popularidad del grupo y a la difusión de la música folklórica en todo el país.

Su legado perdurará en cada acorde que tocó y en cada presentación que realizó, manteniendo viva la esencia del folclore argentino.