Polémica en un partido de fútbol infantil: amonestó a dos chicos por los gritos de los adultos

FOTO: Amonestó a dos capitanes de fútbol infantil por los gritos de los padres. (Captura de video)

Por Federico Albarenque

Un árbitro amonestó a los capitanes de dos equipos de fútbol infantil por una discusión protagonizada por adultos fuera del campo de juego. La decisión quedó registrada en un video, se viralizó en las redes sociales y generó un intenso debate.

El episodio ocurrió durante un encuentro de la categoría 2015 entre Defensores y La Amistad. Ante los gritos y cruces entre integrantes de ambos clubes, el árbitro Agustín Celiz detuvo momentáneamente el partido.

"¿Terminaron, muchachos? ¿Puedo seguir el partido con los chicos? ¿Me querés responsabilizar a mí y se están peleando entre ustedes?", expresó el juez mientras se dirigía a uno de los adultos.

Luego tomó la decisión que originó la controversia: mostró la tarjeta amarilla a los capitanes de ambos equipos y advirtió que podría expulsarlos si continuaban los incidentes fuera de la cancha.

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"Vamos a resolverlo: amonestado el capitán de Defensores y el de La Amistad. El nene que se vaya expulsado será responsabilidad de la gente de afuera, que está a los gritos mientras los chicos juegan. Un grito más y se van expulsados los dos capitanes", sostuvo Celiz.

El árbitro cuenta con un canal de YouTube en el que comparte imágenes de los partidos que dirige. El fragmento también circuló en TikTok, donde acumuló comentarios a favor y en contra de su intervención.

Quienes respaldaron la medida destacaron que permitió frenar una posible escalada del conflicto y enviar un mensaje a los adultos. "Perfecto el juez", "los niños solo van a divertirse" y "los familiares tienen que alentar y los técnicos dirigir" fueron algunas de las reacciones.

Otros usuarios cuestionaron que la sanción recayera sobre los futbolistas, quienes no tenían responsabilidad directa sobre lo sucedido fuera del campo. "¿Qué tienen que ver los capitanes?", "las amarillas deberían ser para los técnicos" y "los chicos no tienen la culpa, echá a los padres" fueron algunas de las críticas.

La controversia se concentró, precisamente, en el criterio utilizado: mientras algunos consideraron que la advertencia fue una herramienta para recuperar el control del encuentro, otros señalaron que resultaba injusto castigar a los niños por el comportamiento de terceros.

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