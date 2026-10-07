Estudio revela que la violencia humana no es tan innata como se creía

Una nueva investigación realizada por la Universidad de Lincoln ha cuestionado las creencias arraigadas sobre los orígenes evolutivos de la violencia humana. Los hallazgos sugieren que la agresión cotidiana no necesariamente conduce a un conflicto mortal.

Publicada en la revista internacional Evolution Letters, el estudio indica que la agresión leve y la violencia letal podrían haber evolucionado a través de procesos distintos. Esta distinción aporta un nuevo matiz al debate sobre si la violencia es una parte inherente de la naturaleza humana.

El trabajo fue liderado por el Profesor Bonaventura Majolo, junto con la Doctora Samantha Wakes y el Profesor Marcello Ruta. Muchos de los modelos existentes sobre los orígenes de la violencia consideran la agresión como una característica de comportamiento única. Según esta perspectiva, las especies que frecuentemente participan en peleas cotidianas también deberían mostrar niveles más altos de violencia letal.

Sin embargo, la nueva investigación sugiere que esta suposición puede ser demasiado simplista. El equipo examinó patrones de agresión en 100 especies de primates, incluyendo a los humanos, y descubrió que las especies con altos niveles de agresión leve no eran necesariamente más propensas a matar a sus competidores.

En cambio, los comportamientos mortales, como matar a rivales adultos o el infanticidio, parecieron seguir sus propios patrones evolutivos, en gran medida separados de los conflictos rutinarios. Estos resultados desafían la noción de que la violencia se puede explicar como una herencia evolutiva sencilla.

En lugar de formar una escala única que va desde disputas menores hasta ataques letales, diferentes tipos de agresión podrían surgir bajo distintas presiones sociales y evolutivas. Esto sugiere que la relación entre la agresión cotidiana y la violencia extrema podría ser mucho más débil de lo que algunas teorías anteriores han propuesto.

El Profesor Majolo afirmó: "Comprender las raíces evolutivas de la violencia es importante no solo para la biología, sino también para nuestra percepción del comportamiento humano. Nuestro estudio muestra que la evolución de la agresión sigue patrones más complejos de lo que los modelos anteriores propusieron, y que es biológicamente inexacto clasificar a las especies según su propensión general a la agresión. Necesitamos un enfoque más matizado al discutir si los humanos son inherentemente violentos".

Los investigadores compararon cinco formas diferentes de agresión, que van desde conflictos ordinarios hasta ataques letales, utilizando un amplio conjunto de datos que abarca diversas especies de primates. Encontraron que diferentes tipos de agresión letal estaban moderadamente asociados entre sí, pero mostraron poca conexión con la agresión leve.

Este patrón sugiere que los mecanismos biológicos y evolutivos detrás de la violencia letal son distintos de aquellos que impulsan los conflictos cotidianos. Los hallazgos añaden nueva evidencia a un debate de larga data en la antropología y la biología evolutiva sobre lo que moldea la violencia humana. Los investigadores han cuestionado si el comportamiento violento está principalmente arraigado en una historia evolutiva profunda o si es más influenciado por fuerzas sociales y culturales.