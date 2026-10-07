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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, Tucumán presentará un día nublado con temperaturas que oscilarán entre 16° y 31°. La humedad será alta y se espera una leve brisa del norte.

07/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 7 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad es del 78%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, llegando a los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1006 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 31°. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca nublado, con condiciones que podrían generar algunas lluvias ligeras en horas de la tarde. La humedad alta y el viento suave contribuirán a una sensación térmica que podría ser un poco más elevada que la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 21°, con cielo nublado. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 18°, manteniendo el cielo cubierto. Finalmente, el domingo 11 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con algunas nubes dispersas.

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