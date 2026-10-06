Mafalda cobra vida en el Centro Cultural Recoleta con una experiencia inmersiva única

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- La experiencia "Mafalda inmersiva" trae a la vida el universo creado por Quino, transformando a la icónica niña en un personaje tangible. La minuciosidad del montaje abarca desde los detalles en las paredes hasta aromas y texturas, incluyendo un pequeño graffiti que reza "Basta de censu...".

El evento, dirigido por Damián Kirzner, fue inaugurado el pasado 30 de septiembre, coincidiendo con el 62° aniversario del lanzamiento de la primera historieta, publicada el 29 de septiembre de 1964. Además, el mismo día se conmemoró el tercer aniversario del fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado, Quino.

La inauguración contó con la presencia de autoridades, familiares del autor y una variedad de celebridades, marcando el resultado de un trabajo de casi tres años, realizado con la licencia exclusiva de los herederos de Quino. Este proyecto es una coproducción entre Argentina, España e Inglaterra.

La narrativa y la experiencia del visitante fueron elaboradas por Belén Santa-Olalla, quien tiene un amplio recorrido en proyectos a gran escala. Por su parte, la parte técnica fue desarrollada por Andy Gaudenzi y el equipo de Crashband, conocido por su trabajo en muestras de Pixar.

El sobrino de Quino, Guillermo Lavado, quien inspiró al personaje de Guille, destacó el profesionalismo y cariño que se reflejan en la experiencia, expresando que su tío estaría orgulloso de esta iniciativa, que busca conectar con las nuevas generaciones que no crecieron leyendo las tiras en los diarios.

El recorrido, que dura aproximadamente una hora y se realiza en un solo sentido, cuenta con 13 salas fijas y una decimocuarta de realidad virtual. A diferencia de otras experiencias, los personajes no tienen voces actuadas, sino que las burbujas de diálogo originales continúan siendo las protagonistas.

Kirzner reveló que dos preguntas fundamentales guiaron el desarrollo de la muestra: una fue sobre el color, utilizando una paleta de una edición francesa de Glénat que Quino había aprobado, y que se encontró en una feria de libros usados en Burdeos.

El recorrido comienza en un ambiente oscuro, donde una voz presenta al "Señor Joaquín" y a la niña que se atreve a cuestionar la realidad. La primera sala presenta una maqueta del barrio de los años sesenta, que incluye la plaza, la escuela y la farmacia, donde los personajes como Felipe y Libertad cobran vida en distintas escenas. Un elemento divertido es el desafío de encontrar a Burocracia, la tortuga, oculta en cada espacio.

A medida que avanza la experiencia, los visitantes ingresan a la casa de Mafalda, donde la cocina evoca el aroma de sopa, y los personajes familiares, como su padre y madre, se muestran en escenas cotidianas. Una pantalla plantea la eterna pregunta sobre la crítica constructiva.

En su cuarto, Mafalda se muestra en pijama, observando el cielo. Su espacio incluye un globo terráqueo, un ajedrez y un disco de The Beatles, mientras su diario íntimo revela que "hoy hizo renegar mucho a su mamá". También hay una nave de cartón que armó con Felipe y pelotas que permiten a los visitantes recordar su infancia.

La plaza presenta a Felipe soñando con ser el Llanero Solitario y a Mafalda paseando a Burocracia junto a un Citroën que pierde aceite. En la farmacia, un puesto de diarios destaca una escasez mundial de sopa, mientras que el almacén de Manolito está lleno de conservas y fiambres, ofreciendo un vistazo nostálgico a la época.

La sala de Susanita está decorada en tonos rosa, con espejos y pantallas interactivas, mientras que la sala de proyecciones en 360 grados revive momentos icónicos de la tira. El recorrido culmina en un museo dedicado a Quino, donde se puede apreciar una línea de tiempo de su obra, planchas de hierro para imprimir y otros elementos significativos de su carrera.

Una sala adicional, titulada "Soñando con Mafalda", ofrece una experiencia de realidad virtual de diez minutos, donde los visitantes pueden explorar los sueños de los personajes, como el de Mafalda de ser traductora en la ONU y el de Manolito de convertirse en empresario.

La relevancia de Mafalda es un tema recurrente entre los productores y herederos. Santa Olalla tuvo que seleccionar entre casi dos mil tiras, dejando de lado material "con dolor". Su visión es que Mafalda es a la vez profundamente argentina y universal, ya que ha sido leída en España sin conocimiento de su origen. Kirzner la compara con figuras icónicas como Gardel, Messi, Maradona y Francisco, considerando que representa una síntesis del ser nacional.

Los temas abordados por Quino siguen siendo relevantes, incluyendo el abuso de poder, la guerra, el machismo y la desigualdad. Sus libros han vendido más de 20 millones de ejemplares en más de veinte idiomas.

La inauguración reunió a destacadas figuras de la cultura y la televisión, como Nacha Guevara, Iliana Calabró, Boy Olmi, Carola Reyna, Peto Menahem, Sebastián Wainraich, Marcelo Polino, entre otros. Maximiliano Tomás, director del centro, expresó su alegría por convertir el lugar en la casa de Mafalda durante estas semanas.

La muestra estará en Buenos Aires durante octubre y luego comenzará una gira por Europa y América Latina. Cuenta con el respaldo "Orillas Nuevas" del Institut Français d’Argentine y de la Embajada de Francia. Las visitas se organizan en tandas de 36 personas cada diez minutos, y no se permite el ingreso con cochecitos, comida, equipos de mate o mochilas grandes.

Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Martes a viernes de 12 a 21; sábados, domingos y feriados de 11 a 21. Último ingreso a las 20.