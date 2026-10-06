Los Harlem Globetrotters vuelven a Buenos Aires con dos shows imperdibles el 1 de noviembre

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El icónico equipo de baloncesto Harlem Globetrotters ha confirmado una nueva función para el próximo 1 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias, en el contexto de su histórica gira internacional "100 Years Tour".

Con la producción de Fenix Entertainment, el equipo llevará a cabo dos presentaciones, a las 16.00 y a las 21.00. La preventa de entradas comenzará este martes, y a partir de mañana, estarán disponibles en la venta general desde las 16.00 a través de coolco.io.

Esta temporada del centenario representa una celebración excepcional, con 100 años de jugadas asombrosas que han dejado a los espectadores boquiabiertos, junto a momentos emocionantes en la cancha. Los aficionados podrán disfrutar de volcadas que desafían la gravedad y trucos que alteran las reglas del juego, brindando una experiencia única que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer.

Por primera vez, el equipo también presentará sus nuevas camisetas conmemorativas por el centenario, rindiendo homenaje a un siglo de influencia global, mientras se enfrentan a sus tradicionales rivales, los Washington Generals.

Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevas sorpresas, como la Golden Basketball de Spalding®, las experiencias Magic Pass previas al show y una inolvidable sesión de autógrafos de 5th Quarter, que será gratuita para todos los asistentes, lo que convierte esta celebración en una experiencia inolvidable.

A lo largo de su historia, los Harlem Globetrotters han sido pioneros en romper barreras en el baloncesto, desde la inclusión de figuras como Nat "Sweetwater" Clifton, quien se convirtió en el primer jugador afroamericano en firmar un contrato profesional en la NBA, hasta abrir las puertas del baloncesto profesional para mujeres y globalizar este deporte.

El actual equipo, compuesto por hombres y mujeres talentosos, ostenta más de 80 récords Guinness World Records, incluyendo 18 logrados el año pasado, la mayor cantidad registrada por cualquier equipo en cualquier deporte. En su presentación del 1 de noviembre, ofrecerán una nueva propuesta de volcadas y trucos sorprendentes frente a los Washington Generals.