Los Harlem Globetrotters vuelven a Buenos Aires con dos shows imperdibles el 1 de noviembre
El famoso equipo de baloncesto se presentará en el Estadio Obras Sanitarias como parte de su gira "100 Years Tour". Las entradas estarán disponibles a partir de este martes.
FOTO: Nueva función de The Harlem Globetrotters en el Estadio Obras Sanitarias
Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El icónico equipo de baloncesto Harlem Globetrotters ha confirmado una nueva función para el próximo 1 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias, en el contexto de su histórica gira internacional "100 Years Tour".
Con la producción de Fenix Entertainment, el equipo llevará a cabo dos presentaciones, a las 16.00 y a las 21.00. La preventa de entradas comenzará este martes, y a partir de mañana, estarán disponibles en la venta general desde las 16.00 a través de coolco.io.
Esta temporada del centenario representa una celebración excepcional, con 100 años de jugadas asombrosas que han dejado a los espectadores boquiabiertos, junto a momentos emocionantes en la cancha. Los aficionados podrán disfrutar de volcadas que desafían la gravedad y trucos que alteran las reglas del juego, brindando una experiencia única que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer.
Por primera vez, el equipo también presentará sus nuevas camisetas conmemorativas por el centenario, rindiendo homenaje a un siglo de influencia global, mientras se enfrentan a sus tradicionales rivales, los Washington Generals.
Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevas sorpresas, como la Golden Basketball de Spalding®, las experiencias Magic Pass previas al show y una inolvidable sesión de autógrafos de 5th Quarter, que será gratuita para todos los asistentes, lo que convierte esta celebración en una experiencia inolvidable.
A lo largo de su historia, los Harlem Globetrotters han sido pioneros en romper barreras en el baloncesto, desde la inclusión de figuras como Nat "Sweetwater" Clifton, quien se convirtió en el primer jugador afroamericano en firmar un contrato profesional en la NBA, hasta abrir las puertas del baloncesto profesional para mujeres y globalizar este deporte.
El actual equipo, compuesto por hombres y mujeres talentosos, ostenta más de 80 récords Guinness World Records, incluyendo 18 logrados el año pasado, la mayor cantidad registrada por cualquier equipo en cualquier deporte. En su presentación del 1 de noviembre, ofrecerán una nueva propuesta de volcadas y trucos sorprendentes frente a los Washington Generals.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en Buenos Aires?
Los Harlem Globetrotters realizarán dos shows el 1 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias.
¿Quién organiza la gira?
La gira es producida por Fenix Entertainment.
¿Cuándo se pueden comprar las entradas?
La preventa de entradas comenzará el martes, y la venta general estará disponible desde el miércoles a las 16.00.
¿Qué novedades traerán los Globetrotters?
Presentarán nuevas camisetas y ofrecerán experiencias como la Golden Basketball de Spalding® y una sesión de autógrafos gratuita.
¿Cuántos récords Guinness posee el equipo?
El equipo tiene más de 80 récords Guinness, incluidos 18 establecidos el año pasado.
[Fuente: Noticias Argentinas]