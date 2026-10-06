Minuto a minuto: así es el cronograma de la despedida de Messi de la selección
La jornada comenzará a las 17.30 con música y animación. Habrá shows de Damas Gratis, Los Fundamentalistas, La Sole, Ulises Bueno, Q’ Lokura y una sorpresa para el cierre. El partido es a las 20. Los detalles.
06/10/2026 | 11:54Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi tendrá su última función con la selección.
La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tendrá una jornada especial en el marco del partido ante Benín y contará con música, animación y distintos espectáculos a lo largo de la tarde y la noche.
El cronograma comenzará a las 17.30, con la apertura a cargo del host de UPDR, animación y una banda en vivo. A partir de ese momento se sucederán distintos shows hasta llegar a los momentos centrales de la jornada.
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El primer artista en presentarse será Seba Mendoza, desde las 17.40. Luego será el turno de Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo.
Uno de los primeros momentos destacados llegará a las 18.20, cuando Q' Lokura suba al escenario para brindar un show de 20 minutos, hasta las 18.40.
Después habrá una nueva intervención de UPDR junto a la banda, con animación y una transición de 20 minutos, hasta la presentación de Damas Gratis, prevista para las 19.
La jornada continuará con distintos espectáculos y tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana, a las 20.
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Más tarde, a las 21, será el turno de Los Fundamentalistas, mientras que el tramo final estará marcado por un espectáculo de drones, pirotecnia, luces y técnica.
El cronograma completo
17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.
17.40 a 17.48: Seba Mendoza.
17.50 a 17.58: Román, el Original.
18.00 a 18.08: Amar Azul.
18.10 a 18.18: Santi Cairo.
18.20 a 18.40: Q' Lokura.
18.40 a 19.00: UPDR + banda, animación y transición.
19.00 a 19.25: Damas Gratis.
20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.
21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.
22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.
22.10 a 22.15: La Sole.
22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show "Trampa".
22.35: sorpresa musical y gran cierre.
Así, la despedida de Messi estará acompañada por una extensa programación artística que comenzará a las 17.30 y se extenderá hasta el cierre de la jornada.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La despedida de Lionel Messi de la selección argentina en un partido contra Benín.
¿Quiénes actuarán durante el evento? Artistas como Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Lokura, Damas Gratis, Fabio Santana y Los Fundamentalistas.
¿Cuándo comenzará la jornada? La jornada comenzará a las 17.30.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el marco de un partido ante Benín, aunque no se especifica el lugar exacto.
¿Por qué es especial esta despedida? Es un evento significativo para Lionel Messi, marcando su despedida de la selección argentina.