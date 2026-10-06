Minuto a minuto: así es el cronograma de la despedida de Messi de la selección

FOTO: Lionel Messi tendrá su última función con la selección.

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tendrá una jornada especial en el marco del partido ante Benín y contará con música, animación y distintos espectáculos a lo largo de la tarde y la noche.

El cronograma comenzará a las 17.30, con la apertura a cargo del host de UPDR, animación y una banda en vivo. A partir de ese momento se sucederán distintos shows hasta llegar a los momentos centrales de la jornada.

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El primer artista en presentarse será Seba Mendoza, desde las 17.40. Luego será el turno de Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo.

Uno de los primeros momentos destacados llegará a las 18.20, cuando Q' Lokura suba al escenario para brindar un show de 20 minutos, hasta las 18.40.

Después habrá una nueva intervención de UPDR junto a la banda, con animación y una transición de 20 minutos, hasta la presentación de Damas Gratis, prevista para las 19.

La jornada continuará con distintos espectáculos y tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana, a las 20.

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Más tarde, a las 21, será el turno de Los Fundamentalistas, mientras que el tramo final estará marcado por un espectáculo de drones, pirotecnia, luces y técnica.

El cronograma completo

17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.

17.40 a 17.48: Seba Mendoza.

17.50 a 17.58: Román, el Original.

18.00 a 18.08: Amar Azul.

18.10 a 18.18: Santi Cairo.

18.20 a 18.40: Q' Lokura.

18.40 a 19.00: UPDR + banda, animación y transición.

19.00 a 19.25: Damas Gratis.

20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.

21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.

22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.

22.10 a 22.15: La Sole.

22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show "Trampa".

22.35: sorpresa musical y gran cierre.

Así, la despedida de Messi estará acompañada por una extensa programación artística que comenzará a las 17.30 y se extenderá hasta el cierre de la jornada.