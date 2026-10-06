Alerta en el río Salí: detectan coliformes fecales 2.400 veces por encima del límite

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Un alarmante estudio revela graves niveles de contaminación bacteriológica en el río Salí a su paso por el Gran San Miguel de Tucumán.

En la zona del Puente Barros, los coliformes fecales superan en 2.400 veces los límites máximos permitidos, evidenciando el masivo vertido de líquidos cloacales e industriales sin tratamiento.

Los expertos advierten sobre los severos riesgos para la salud pública de las familias ribereñas por infecciones cutáneas y gastrointestinales.

Ante este preocupante panorama, se presentó en la legislatura el proyecto Miremos al Río, una iniciativa que busca declarar la emergencia ambiental e impulsar un plan integral de saneamiento hídrico de esa zona.

Informe de Gabriel Melián