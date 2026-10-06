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Alerta en el río Salí: detectan coliformes fecales 2.400 veces por encima del límite

Un estudio revela alarmantes niveles de coliformes fecales en el curso de agua, poniendo en riesgo la salud de las familias en Tucumán. Se presentó un proyecto para declarar emergencia ambiental.

06/10/2026 | 15:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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Contaminación alarmante en el río Salí

FOTO: Contaminación alarmante en el río Salí

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  1.

    Audio. Alarma por contaminación bacteriológica en el río Salí: niveles 2.400 veces superiores a lo permitido

    Panorama Federal

    Episodios

Un alarmante estudio revela graves niveles de contaminación bacteriológica en el río Salí a su paso por el Gran San Miguel de Tucumán.

En la zona del Puente Barros, los coliformes fecales superan en 2.400 veces los límites máximos permitidos, evidenciando el masivo vertido de líquidos cloacales e industriales sin tratamiento.

Los expertos advierten sobre los severos riesgos para la salud pública de las familias ribereñas por infecciones cutáneas y gastrointestinales.

Ante este preocupante panorama, se presentó en la legislatura el proyecto Miremos al Río, una iniciativa que busca declarar la emergencia ambiental e impulsar un plan integral de saneamiento hídrico de esa zona.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué revela el estudio? Un alarmante nivel de contaminación bacteriológica en el río Salí.

¿Quiénes están expuestos a riesgos? Las familias ribereñas del Gran San Miguel de Tucumán.

¿Cuándo se presenta el proyecto? En la legislatura, ante el preocupante panorama de contaminación.

¿Dónde se encuentran los niveles más altos de contaminación? En la zona del Puente Barros.

¿Por qué es importante el proyecto Miremos al Río? Busca declarar la emergencia ambiental y un plan de saneamiento hídrico.

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