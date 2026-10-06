¿Vale la pena hacer laundry stripping? Descubrí cómo limpiar a fondo tus textiles
El laundry stripping es una técnica de limpieza profunda que promete eliminar residuos de tus textiles. Conocé cómo hacerlo y si realmente vale la pena.
FOTO: ¿Vale la pena hacer laundry stripping?
El fenómeno del laundry stripping ha cobrado fuerza en las redes sociales, especialmente en TikTok, desde su aparición en 2020. Esta técnica de limpieza profunda se basa en eliminar los residuos acumulados en las prendas a lo largo del tiempo, provenientes de detergente en exceso, aceites corporales y suavizantes, entre otros.
A pesar de que este método puede resultar efectivo para eliminar la suciedad incrustada en toallas, sábanas y ropa, los expertos del Good Housekeeping Institute Home Care and Cleaning Lab advierten que es posible ahorrar tiempo y esfuerzo al prevenir la acumulación de estos residuos desde el principio.
La técnica consiste en sumergir las prendas en una mezcla de agua caliente, borax, washing soda (carbonato de sodio) y detergente para ropa. Este proceso puede ser laborioso, ya que las prendas deben permanecer en la mezcla hasta que el agua se enfríe, lo que puede tardar al menos cuatro horas.
El laundry stripping es más efectivo en ciertos tipos de textiles. Se recomienda su uso en toallas, sábanas y fundas de almohadas que sean resistentes al color, así como en edredones y ropa blanca o de tonos claros.
Para realizar el proceso, se necesita: borax, washing soda y detergente para ropa. Se debe llenar una bañera, un lavabo o un balde grande con agua caliente y añadir los ingredientes en una proporción de 1:1:2. Para una bañera, se recomienda agregar ¼ de taza de borax, ¼ de taza de washing soda y ½ taza de detergente. Es importante mezclar bien hasta que todos los ingredientes se disuelvan por completo.
A pesar de que el laundry stripping puede resultar satisfactorio al ver la suciedad que se elimina, los expertos sugieren que, si se toman medidas preventivas, se puede evitar la necesidad de realizar este proceso en primer lugar. Esto incluye el uso adecuado de detergente y suavizante, así como el lavado regular de las prendas.
Lectura rápida
¿Qué es el laundry stripping?
Es una técnica de limpieza profunda que elimina residuos acumulados en textiles como toallas y ropa.
¿Quién recomienda esta técnica?
El Good Housekeeping Institute Home Care and Cleaning Lab destaca su efectividad pero sugiere prevenir la acumulación de residuos.
¿Cuándo se debe hacer?
Se recomienda hacerlo cuando las prendas están muy sucias o han acumulado residuos de detergente y suavizante.
¿Dónde se puede realizar?
En una bañera, lavabo o balde grande con agua caliente y los ingredientes necesarios.
¿Cómo se realiza el proceso?
Se sumergen las prendas en una mezcla de borax, washing soda y detergente en agua caliente por al menos cuatro horas.