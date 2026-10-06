¿Vale la pena hacer laundry stripping? Descubrí cómo limpiar a fondo tus textiles

El fenómeno del laundry stripping ha cobrado fuerza en las redes sociales, especialmente en TikTok, desde su aparición en 2020. Esta técnica de limpieza profunda se basa en eliminar los residuos acumulados en las prendas a lo largo del tiempo, provenientes de detergente en exceso, aceites corporales y suavizantes, entre otros.

A pesar de que este método puede resultar efectivo para eliminar la suciedad incrustada en toallas, sábanas y ropa, los expertos del Good Housekeeping Institute Home Care and Cleaning Lab advierten que es posible ahorrar tiempo y esfuerzo al prevenir la acumulación de estos residuos desde el principio.

La técnica consiste en sumergir las prendas en una mezcla de agua caliente, borax, washing soda (carbonato de sodio) y detergente para ropa. Este proceso puede ser laborioso, ya que las prendas deben permanecer en la mezcla hasta que el agua se enfríe, lo que puede tardar al menos cuatro horas.

El laundry stripping es más efectivo en ciertos tipos de textiles. Se recomienda su uso en toallas, sábanas y fundas de almohadas que sean resistentes al color, así como en edredones y ropa blanca o de tonos claros.

Para realizar el proceso, se necesita: borax, washing soda y detergente para ropa. Se debe llenar una bañera, un lavabo o un balde grande con agua caliente y añadir los ingredientes en una proporción de 1:1:2. Para una bañera, se recomienda agregar ¼ de taza de borax, ¼ de taza de washing soda y ½ taza de detergente. Es importante mezclar bien hasta que todos los ingredientes se disuelvan por completo.

A pesar de que el laundry stripping puede resultar satisfactorio al ver la suciedad que se elimina, los expertos sugieren que, si se toman medidas preventivas, se puede evitar la necesidad de realizar este proceso en primer lugar. Esto incluye el uso adecuado de detergente y suavizante, así como el lavado regular de las prendas.