Amazon lanzó un impresionante tren inflable de Navidad que promete llevar la magia de las fiestas a cualquier hogar. Con una longitud de 11.5 pies, este adorno navideño evoca el encanto nostálgico de las películas clásicas, en especial de "El Expreso Polar". Su diseño, en colores rojo y negro, recuerda a las locomotoras antiguas, perfectas para crear un ambiente festivo.

El tren cuenta con una locomotora de vapor negra clásica que arrastra tres vagones de pasajeros de un vibrante color rojo. Cada uno de estos vagones presenta encantadoras ventanas arqueadas y ruedas sobredimensionadas, mientras que los detalles en dorado imitan el hardware metálico vintage. Para completar su estética de cuento de hadas, el tren incluye un cowcatcher al frente, que añade un toque auténtico y pintoresco.

Es fácil imaginar este tren recorriendo un pueblo nevado en la víspera de Navidad, llevando a bordo a un grupo de pasajeros emocionados en camino hacia la casa de Santa Claus. Para quienes deseen instalar este adorno, se recomienda elegir un área plana y abierta, libre de rocas afiladas, ramas o cualquier objeto que pueda dañar el material del inflable.

Además, es crucial asegurarse de que haya suficiente espacio para las cuatro secciones del tren y seguir las instrucciones de inflado proporcionadas por el fabricante. Para evitar que el tren se desplace inesperadamente, se aconseja utilizar estacas o ataduras (vendidas por separado). También es importante no dejar el inflable encendido durante condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos o tormentas.

Si la idea es competir con la decoración de Grand Central Station, Amazon también ofrece una variedad de decoraciones navideñas de gran tamaño. Entre las opciones se encuentran un tren temático de casa de jengibre, un arco inflable festivo adornado con gigantescas cañas de caramelo, y muchas más sorpresas que transformarán cualquier jardín en un destino navideño imperdible.