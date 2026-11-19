Las casas pueden producir los sonidos más extraños, pero también son propensas a emitir olores raros. Algunos de ellos son fáciles de identificar y remediar, como un cubo de basura particularmente maloliente o el moho en la ducha. Sin embargo, otros olores no son tan evidentes y merecen una inspección más cercana por razones de seguridad.

Expertos en el hogar identificaron los olores más preocupantes que indican que algo no está bien. A continuación, se detallan los olores que deberían captar tu atención y cómo actuar ante cada uno de ellos.

Olores a huevos podridos: Es probable que no haya huevos podridos escondidos en tu casa, por lo que es importante prestar atención a este olor a azufre. Los culpables más comunes son una fuga de gas o bacterias en el calentador de agua, según explica Max Hicks, propietario y fundador de Reliant Plumbing en Texas. "Si el olor proviene solo del calentador de agua, probablemente sea bacteria. Este problema no es peligroso, solo desagradable. Se recomienda que un plomero limpie el tanque y cambie la varilla de ánodo", indica. Si sospechas que se trata de gas, su consejo es evacuar la casa y llamar a la compañía de gas o al 911 para que atiendan el problema.

Olor a amoníaco: Los dueños de gatos están familiarizados con el olor a amoníaco que proviene de una caja de arena sin limpiar, pero si no tienes un gato (o la caja está limpia), un olor aleatorio a amoníaco debe ser atendido de inmediato. "Esto generalmente significa que tienes animales en tu hogar. Sus excrementos o orina pueden emitir un olor similar al amoníaco", explica Andre Kazimierski, copropietario y presidente de HomeHero Roofing. Dado que los animales pueden portar enfermedades y dañar tu hogar, es mejor llamar a los profesionales de inmediato. Kazimierski menciona que ellos podrán determinar la ubicación—tal vez en el ático, un espacio de arrastre o dentro de las paredes—y manejarán la situación. Se recomienda desinfectar después de resolver el problema.

Olor dulce y jarabe: Este es uno de esos olores extraños que podría ser tan simple como una fruta en fermentación o un jugo escondido detrás del sofá. Sin embargo, si no puedes encontrar la fuente del olor y parece provenir de la heladera o el congelador, podría ser una fuga de refrigerante, advierte Raquel Perez, experta en limpieza y propietaria de Karen’s Green Cleaning. Se aconseja comenzar revisando dentro y alrededor de la heladera en busca de productos demasiado maduros o un derrame pegajoso. Si el olor persiste y tu heladera o congelador no se mantiene tan frío como de costumbre, se debe llamar a un técnico de reparación de electrodomésticos.

Olor a sewage: Un olor a sewage que parece provenir de los desagües o que se concentra alrededor del inodoro suele ser gas de alcantarillado, según Hicks. "Generalmente proviene de un desagüe que no usas mucho y que se ha secado, permitiendo que el gas de alcantarillado pase. En la base del inodoro, podría ser un mal sello de cera", explica. "Esto no es una emergencia, pero no se debe dejar pasar. Recomiendo correr agua por ese desagüe durante un minuto. Si el olor sigue volviendo, llama a un plomero".

Olor a moho o mineral: Esto podría significar que hay una fuga de agua o un problema de humedad en algún lugar, y podría haber moho creciendo también. "Es urgente solucionar esto lo antes posible", advierte Kazimierski. "Si hay moho, es poco saludable estar expuesto, y solo crecerá con el tiempo. También puede atraer plagas, que tampoco deseas tener". Incluso si no hay moho, indica que el daño por agua es algo que se debe tomar muy en serio, ya que las filtraciones pueden llevar a debilidades estructurales. Se debe localizar la fuente del olor y abordar el problema lo antes posible. Si encuentras moho, se recomienda llamar a un profesional de remediación para que lo elimine de forma segura. "También querrás arreglar la fuga, posiblemente llamando a un profesional de reparación si enfrentas daños serios", concluye Kazimierski.