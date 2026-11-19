FOTO: Consejos esenciales para estar preparados ante emergencias en el hogar

La preparación ante emergencias es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias. Contar con los elementos necesarios puede marcar la diferencia en situaciones críticas. A continuación, se presentan una serie de recomendaciones para equipar adecuadamente el hogar.

En primer lugar, es importante tener a mano pilas adicionales. Se recomienda adquirir múltiples unidades de las más utilizadas, como las AA y AAA, y cargar cualquier batería recargable disponible. Además, se sugiere revisar las pilas que se encuentren en desuso para descartar aquellas que ya no funcionen, evitando confusiones en momentos de emergencia.

Otro elemento clave son los cargadores portátiles. Mantener los dispositivos móviles cargados es esencial para poder realizar llamadas o acceder a mapas cuando sea necesario. Es recomendable tener dos o tres bancos de energía y un cargador portátil para cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

Las linternas también son imprescindibles. Se aconseja contar con varias, ubicándolas en lugares estratégicos como la cocina, la entrada y los dormitorios. Estas proporcionan luz durante cortes de energía y son fáciles de transportar. Asimismo, se pueden complementar con linternas solares o recargables y bombillas inalámbricas.

En cuanto al agua, es crucial tener suficiente agua embotellada en caso de que el suministro se interrumpa o contamine. Se recomienda almacenar un galón por persona para un período de tres días, dado su largo tiempo de conservación y fácil transporte.

Respecto a la alimentación, es conveniente abastecer la despensa con una provisión de alimentos no perecederos para tres días. Se sugiere incluir productos enlatados, mantequillas de frutos secos, barras de granola y galletas, ya que no requieren cocción ni refrigeración. Un consejo adicional es no olvidar tener un abrelatas a mano.

Para quienes tienen mascotas, es fundamental contar con un suministro de comida para mascotas que dure entre tres y siete días. En situaciones de emergencia, no es recomendable experimentar con nuevos alimentos, por lo que se debe optar por la comida habitual del animal.

El papel higiénico es otro elemento que no puede faltar. Se estima que una persona utiliza entre ocho y doce rollos al mes, por lo que es aconsejable tener un suministro adicional en caso de emergencias. Se sugiere almacenarlo en un recipiente hermético o bolsa impermeable para evitar daños por humedad.

Las bolsas de basura resistentes son versátiles y útiles en emergencias. Pueden servir para contener residuos, proteger pertenencias, improvisar ropa de lluvia y limpiar escombros. Es preferible optar por bolsas de grado contratista, que son más gruesas y duraderas.

El desinfectante de manos o las toallitas desinfectantes son esenciales si el suministro de agua se corta o contamina. Ayudan a prevenir la propagación de gérmenes y a mantener la higiene. Las toallitas también son útiles para desinfectar superficies en el hogar.

En cualquier emergencia, contar con suministros de primeros auxilios es vital. Tener un kit completo asegura el uso de elementos limpios y sanitarios, evitando recurrir a suministros improvisados en momentos de necesidad.

Es fundamental también tener un suministro adecuado de medicamentos recetados. Ante situaciones como tormentas de nieve o emergencias, es importante evitar interrupciones en el tratamiento, especialmente si no se puede salir de casa o si las farmacias están cerradas.

Por último, contar con mantas térmicas en el armario resulta útil en diversas emergencias. Son especialmente valiosas durante cortes de energía para mantener el calor, pero también pueden ser necesarias en accidentes o inundaciones.