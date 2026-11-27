Con la llegada de las bajas temperaturas, muchos optan por usar sus UGGs, unas botas que se destacan por su comodidad y facilidad para combinar. Sin embargo, quienes las han usado saben que la lluvia o la nieve son enemigos del exterior de ante de este calzado. Por ello, consultamos a los expertos del Home Care Cleaning Lab para obtener los mejores consejos sobre cómo limpiar UGGs.

Además de recomendaciones para eliminar manchas de agua, los profesionales compartieron estrategias para combatir las manchas provocadas por barro, sal y grasa. También ofrecieron consejos para restaurar el forro de sherpa interior cuando se encuentra algo apelmazado o sucio. Afortunadamente, muchos de estos problemas pueden resolverse con productos que ya se tienen en casa, como el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio. Para quienes prefieren no utilizar soluciones caseras, UGG comercializa un kit de limpieza con instrucciones sencillas.

Para mantener tus UGGs en óptimas condiciones, es fundamental saber cómo tratar las manchas de agua. Dado que el forro de piel de oveja mantiene los pies cálidos y cómodos, este calzado es ideal para días fríos y grises. Sin embargo, la lluvia o la nieve pueden dañar el material. Si una parte de las botas se moja, se debe utilizar un paño húmedo para humedecer uniformemente el resto de las botas y así evitar marcas o líneas. Si ya es demasiado tarde, se deben seguir estos pasos: secar las áreas húmedas con un paño seco, rellenar las botas con toallas de papel y dejarlas secar lejos de fuentes de calor. En caso de ser necesario, limpiar con un limpiador de ante especializado y un paño húmedo.

Las manchas de grasa y aceite en las UGGs pueden tratarse con una fina capa de maicena. Se recomienda espolvorear un poco directamente sobre la mancha (en el caso de manchas grandes, se puede dejar la maicena durante hasta dos días). Luego, se debe aspirar la maicena. Carolyn Forté, exdirectora ejecutiva del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, también sugiere que, al ocurrir la mancha, se debe secar con una toalla de papel y luego espolvorear bicarbonato de sodio sobre la mancha, dejándolo reposar toda la noche. Después, se puede utilizar una lima de uñas o un limpiador de ante Kiwi para eliminar el polvo.

El salitre, resultado de la sal de las calles y veredas, también puede dejar una molesta capa blanca en el ante y la piel de oveja. Antes de tratar la sal, Forté aconseja abordar primero las manchas de agua para evitar marcas o daños adicionales. Luego, antes de que las botas se sequen por completo, se debe mezclar una solución 50/50 de vinagre blanco y agua. Con un paño, se debe aplicar la solución sobre las manchas de sal, enjuagar con un paño húmedo y secar con un paño seco.

En caso de que las UGGs se ensucien con barro, no hay que preocuparse: las manchas secas son más fáciles de quitar que las de agua y sal. Se debe dejar secar el barro por completo, luego cepillar la mayor cantidad posible. Si queda barro, se puede usar un limpiador de ante.

Después de meses de uso, el forro de UGGs puede perder su esponjosidad y verse sucio. Aunque no se pueden meter en la lavadora, hay un método sencillo para restaurar el sherpa. Si el olor desagradable es un problema, este proceso de dos pasos también ayuda a desodorizar. Se debe espolvorear bicarbonato de sodio en el interior de las botas y dejarlo actuar toda la noche. Luego, se debe aspirar o cepillar el bicarbonato restante.

Por último, para manchas difíciles como las de café o tinta, se puede seguir un enfoque personalizado. Primero, se debe cepillar la mancha con un cepillo de ante, una lima de uñas, un cepillo de dientes o una toalla seca. Si la mancha persiste, se debe aplicar un limpiador de ante con un paño seco.