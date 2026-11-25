Cuando una habitación se siente más fría que el resto de la casa o se percibe un escalofrío al sentarse cerca de una ventana, existe una alta probabilidad de que el aire frío se esté filtrando por alguna parte. Sin embargo, localizar la fuente de esas corrientes de aire puede ser complicado, ya que son invisibles y un pequeño espacio alrededor del marco de una ventana o detrás de una tapa de enchufe puede pasar desapercibido.

Una forma efectiva y económica de detectar estas corrientes es utilizando un simple palo de incienso. Según el Good Housekeeping Institute, este método se destaca en su guía para sellar corrientes de aire en el hogar. El funcionamiento es sencillo: el humo del incienso permite visualizar el movimiento del aire.

Para realizar la prueba, se debe encender el palo de incienso y sostenerlo cerca de ventanas, puertas o enchufes. Si el humo se desplaza de forma lateral, es probable que haya una fuga de aire. Además, si el humo tiembla o es aspirado o expulsado, eso también indica la presencia de una corriente de aire, según lo indicado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

La temporada para realizar esta prueba es clave. El DOE sugiere llevar a cabo este test en un día fresco y muy ventoso, lo que aumenta la probabilidad de detectar corrientes de aire. Este método no solo es práctico, sino que también ayuda a mejorar la eficiencia energética del hogar, ya que al sellar los espacios por donde se filtra el aire, se puede reducir el consumo de energía y mejorar el confort.