En toda reunión, ya sea una gran celebración o una pequeña reunión familiar, hay un lugar que siempre atrae a los invitados: la cocina. Este fenómeno es la base de la tendencia conocida como "cocina suave". Según Raquel Skrobarczyk de HS Interiors, "muestra cómo los propietarios utilizan la cocina más como un espacio de vida, en lugar de un espacio de trabajo real". La cocina se ha consolidado como el corazón del hogar, lo que justifica su transformación en una extensión del living.

Este espacio, aunque funcional, puede ser tan acogedor y decorado con gusto como cualquier habitación de la casa. Incorporar elementos de diseño que inviten a relajarse, como iluminación cálida, madera natural y muebles antiguos que cuenten una historia, es clave para lograr este ambiente.

La tendencia de la "cocina suave" se centra en sustituir cocinas que son meramente utilitarias por otras que ofrezcan un ambiente más cálido e íntimo. Diane Hemmersbaugh de Theo Co. Design explica que "el énfasis está en crear una sensación acogedora utilizando maderas cálidas y tonos suaves, texturas agradables y piezas coleccionadas que generen un espacio invitante".

Si la cocina es uno de los lugares más transitados de la casa, especialmente al recibir visitas, debería ser también uno de los espacios más cálidos y acogedores. En lugar de considerarla un área completamente separada, debería verse como una extensión natural del living. Brooke Mennen-Talsma de Brooke MT Interiors señala que "una cocina que se siente demasiado fría o pulida no encaja con la forma en que las personas realmente desean vivir".

Para lograr el estilo de la cocina suave, es fundamental pensar en el espacio como un lugar para vivir, más que como un simple lugar para cocinar. A continuación, se presentan algunos consejos de diseñadores profesionales:

?? Incluir tratamientos de ventana: Optar por una bonita cortina romana, cortinas de café o incluso cortinas de piso a techo, si el espacio lo permite. Los textiles son esenciales para suavizar las superficies duras típicas de una cocina, según Meghan Jay de Meghan Jay Design.

?? Incorporar muebles de "salón": Un estante independiente lleno de libros de cocina, cerámica y piezas coleccionadas puede añadir calidez y personalidad al espacio. Un armario antiguo o un aparador vintage pueden servir como almacenamiento adicional, haciendo que la cocina se sienta menos utilitaria, sugiere Miranda Cullen de Inside Stories.

?? Priorizar la tapicería: Un banco con un hermoso cojín o un pequeño sofá junto a una mesa de desayuno puede hacer que el espacio se sienta más relajado e invitar a los invitados a quedarse un poco más, según Meghan Jay.

?? Probar colores cálidos: Se recomienda comenzar con el color. Cambiar los gabinetes blancos por tonos cálidos como taupes, greiges o tonos de champiñón, y añadir profundidad con un tinte de madera rico, aconseja Brooke Mennen-Talsma.

?? Centrarse en la luz natural: La cocina necesita buena iluminación para tareas, pero también debe contar con iluminación que haga que uno quiera pasar tiempo allí, incluso cuando no se está cocinando. La luz natural es insustituible, sostiene Blair Burton de Blair Burton Interiors.

?? Suavizar las líneas: Las curvas y los detalles tradicionales son muy efectivos. Un capó arqueado y un borde ogee en las encimeras pueden hacer que una cocina se sienta menos dura y fría, dice Brooke Mennen-Talsma.

?? Pensar en textiles: Una hermosa alfombra o corredor antiguo puede hacer maravillas en una cocina. Introduce suavidad bajo los pies y también color, patrón e historia. Blair Burton destaca cómo una alfombra antigua puede hacer que una cocina se sienta más como una habitación amueblada y menos como un conjunto de gabinetes y electrodomésticos.