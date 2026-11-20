FOTO: El curioso incidente de Gustavo Spinetta al recordar a Luis Alberto: ¿coincidencia o señal?

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El músico y escultor Gustavo Spinetta experimentó un inusual acontecimiento tras rememorar la muerte de su hermano, la icónica figura del rock Luis Alberto Spinetta, así como la de su padre, durante una entrevista que ofreció en el canal de YouTube de Goura's Music.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, tres guitarras que estaban sobre un soporte se cayeron simultáneamente justo después de que Gustavo compartiera con emoción las pérdidas que ha sufrido en su vida. Este insólito momento fue capturado por las cámaras.

En un extracto de la charla en Fonograma, el incidente ocurrió mientras Gustavo relataba los episodios más dolorosos de su existencia, entre los que se encuentra el 2012, año en que fallecieron su hermano a causa de un cáncer de pulmón y su padre.

“En un año murieron mi viejo, Luis—”, comentó el músico justo cuando se oyó el estruendo de las guitarras cayendo al suelo.

El suceso generó una mezcla de asombro y humor tanto en Gustavo como en Goura, el presentador del programa, quien entre risas expresó un "confirmado". Las redes sociales no tardaron en viralizar el episodio y, mientras algunos lo consideraron una mera coincidencia, otros lo interpretaron como una señal mística.

La conversación continuó, pero ambos participantes mencionaron que, antes de iniciar la grabación, habían discutido sobre temas de espiritualidad. Gustavo pronunció una frase que resonó en las redes: "La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas", para luego agregar: "Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas".

Agencia NA