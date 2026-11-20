FOTO: Los Pumas van por una nueva victoria en el Nations Championship.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Los Pumas se enfrentarán este sábado con la selección de Francia, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Nations Championship, un torneo que reúne a las principales potencias del rugby del Hemisferio Norte y Sur.

El encuentro está programado para las 17:10 y se disputará en el Stade de France, que tiene capacidad para 80 mil espectadores. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Los Pumas, dirigidos por el reconocido jugador argentino Felipe Contepomi, vienen de obtener su segundo triunfo en la competencia tras vencer a Italia por 19-14 en un partido que no fue del todo brillante.

En sus encuentros anteriores, el equipo argentino había logrado una victoria contra Gales, pero sufrió derrotas ante Inglaterra, Escocia e Irlanda. A pesar de las dificultades, una victoria en este partido les asegurará finalizar en la tercera posición del Hemisferio Sur, lo que les permitirá competir por el quinto puesto contra el tercer clasificado del Hemisferio Norte.

Por su parte, Francia ha tenido un desempeño destacado esta temporada, liderando el Hemisferio Norte con 21 puntos, solo uno más que Inglaterra, tras conseguir cuatro victorias y una derrota.

Un triunfo sobre Los Pumas dejaría a los franceses muy cerca de asegurar su lugar en la gran final, que se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Estadio de Twickenham.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Francia será: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Juan Martín González, 7. Juan Martín Scelzo, 8. Facundo Isa, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy y 15. Gerómino Prisciantelli.