Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- La artista Miley Cyrus y el músico Maxx Morando estarían a pocos días de sellar su compromiso con un matrimonio que, según se ha informado, se llevaría a cabo en una ceremonia secreta.

De acuerdo con las últimas informaciones, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la pareja planea pasar por el altar este fin de semana en un evento privado en el sur de California.

Las fuentes cercanas a los artistas han revelado que la pareja compartirá sus votos en un evento que busca mantener un perfil bajo. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la lista de invitados ni el lugar exacto elegido para la celebración.

La pareja se comprometió aproximadamente hace un año durante un viaje romántico a Tokio, donde Cyrus recibió un anillo de compromiso de 14 quilates, valorado en 385 mil euros.

Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron su relación en 2021, tras conocerse en una cita a ciegas, y oficializaron su vínculo ante los medios en abril de 2022. En diversas declaraciones, la cantante compartió que la propuesta de matrimonio fue tradicional: "Sí, se arrodilló. Y a mí no es fácil sorprenderme porque me encanta controlar cada situación y me había rendido por completo. Y te digo, estaba muy, muy, muy sorprendida".

Hasta el momento, ni Cyrus ni Morando han confirmado oficialmente los rumores sobre su boda.