Crudo relato de la abogada de la víctima tras el crimen en La Cumbre: "Él venía superando el abuso"
La letrada que representa al joven denunciante habló del impacto de las detenciones y de la dramática historia familiar detrás del homicidio de Garavaglia. Podría haber otros menores abusados.
20/11/2026 | 07:02Redacción Cadena 3
FOTO: Habló la abogada de la víctima del hombe asesinado en La Cumbre.
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Radioinforme 3
La investigación por el asesinato y posterior incendio del vehículo de Claudio Alberto Garavaglia (65) en La Cumbre volvió a sacudir el escenario judicial y social tras confirmarse dos detenciones —la del padre del joven presuntamente abusado y la de un amigo de la víctima—.
En diálogo con Cadena 3, Marcela Méndez, abogada querellante del denunciante, expuso el impacto emocional que provocó la noticia en su representado y repasó el complejo entramado detrás del caso.
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El expediente, por el asesinato de Claudio Alberto Garavaglia, –hallado calcinado dentro de su camioneta– se centra en un posible ajuste de cuentas relacionado con un caso de abuso infantil.
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El impacto en el joven denunciante y la postura de la querella
Méndez explicó que se constituyeron como querellantes particulares junto al doctor Bolatti y relató cómo recibió la novedad de las detenciones, en un momento en que su cliente atravesaba un proceso de recuperación.
"Nos desayunamos con esta desagradable noticia y, bueno, me tocó dársela a mi cliente que era, o sea, venía superando el abuso de parte de casi su abuelo; si bien no era abuelo sanguíneo, era su abuelo de crianza, de vida, de afecto, y hoy a la madrugada la detención de su padre", apuntó.
La abogada también rechazó de plano la posibilidad de que su defendido haya participado en el crimen, al remarcar que eligió el camino institucional tras años de madurar la decisión de denunciar.
"Una persona que tarda seis años en madurar esa decisión no va a después actuar con mano propia... Quien hace este proceso para sanar no va a ir después y va a actuar de mano propia", consideró.
Una historia marcada por el dolor y la sospecha de venganza
Méndez describió el episodio de abuso denunciado a los 16 años, ocurrido en el contexto del fallecimiento de la abuela materna del joven, a quien describió como la persona más querida de su entorno. Asimismo, mencionó que tras el hecho existió un audio extenso con pedidos de disculpas y explicaciones, y advirtió sobre la gravedad de lo detectado en el entorno familiar.
"Ahí supe que él no era el único... Ojo de abogada nunca se equivoca; así que hay mucho trabajo para hacer en esa casa", señaló.
En cuanto al acompañamiento institucional, la letrada señaló que, pese a que la denuncia se presentó en septiembre y la constitución como querellantes se formalizó el 5 de octubre, no percibieron respaldo psicológico oficial desde la Justicia, aunque destacó que el joven había buscado terapia por iniciativa propia dos años atrás para comenzar a sanar.
Entrevista de Miguel Clariá.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió con Claudio Alberto Garavaglia?
Fue asesinado y su vehículo incendiado en La Cumbre.
2. ¿Quiénes fueron detenidos en relación al caso?
El padre del joven presuntamente abusado y un amigo de la víctima.
3. ¿Qué impacto tuvo la noticia en el joven denunciante?
Provocó un fuerte impacto emocional en su proceso de recuperación.
4. ¿Qué postura tiene la abogada Marcela Méndez sobre la participación del joven en el crimen?
Rechaza la posibilidad de que haya participado, destacando su camino institucional.
5. ¿Qué falta de apoyo mencionó Méndez en el proceso judicial?
No recibieron respaldo psicológico oficial desde la Justicia.