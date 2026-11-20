FOTO: Habló la abogada de la víctima del hombe asesinado en La Cumbre.

La investigación por el asesinato y posterior incendio del vehículo de Claudio Alberto Garavaglia (65) en La Cumbre volvió a sacudir el escenario judicial y social tras confirmarse dos detenciones —la del padre del joven presuntamente abusado y la de un amigo de la víctima—.

En diálogo con Cadena 3, Marcela Méndez, abogada querellante del denunciante, expuso el impacto emocional que provocó la noticia en su representado y repasó el complejo entramado detrás del caso.

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El impacto en el joven denunciante y la postura de la querella

Méndez explicó que se constituyeron como querellantes particulares junto al doctor Bolatti y relató cómo recibió la novedad de las detenciones, en un momento en que su cliente atravesaba un proceso de recuperación.

"Nos desayunamos con esta desagradable noticia y, bueno, me tocó dársela a mi cliente que era, o sea, venía superando el abuso de parte de casi su abuelo; si bien no era abuelo sanguíneo, era su abuelo de crianza, de vida, de afecto, y hoy a la madrugada la detención de su padre", apuntó.

La abogada también rechazó de plano la posibilidad de que su defendido haya participado en el crimen, al remarcar que eligió el camino institucional tras años de madurar la decisión de denunciar.

"Una persona que tarda seis años en madurar esa decisión no va a después actuar con mano propia... Quien hace este proceso para sanar no va a ir después y va a actuar de mano propia", consideró.

Una historia marcada por el dolor y la sospecha de venganza

Méndez describió el episodio de abuso denunciado a los 16 años, ocurrido en el contexto del fallecimiento de la abuela materna del joven, a quien describió como la persona más querida de su entorno. Asimismo, mencionó que tras el hecho existió un audio extenso con pedidos de disculpas y explicaciones, y advirtió sobre la gravedad de lo detectado en el entorno familiar.

"Ahí supe que él no era el único... Ojo de abogada nunca se equivoca; así que hay mucho trabajo para hacer en esa casa", señaló.

En cuanto al acompañamiento institucional, la letrada señaló que, pese a que la denuncia se presentó en septiembre y la constitución como querellantes se formalizó el 5 de octubre, no percibieron respaldo psicológico oficial desde la Justicia, aunque destacó que el joven había buscado terapia por iniciativa propia dos años atrás para comenzar a sanar.

Entrevista de Miguel Clariá.